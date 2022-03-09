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https://arabic.sputniknews.com/20220309/تقرير-رسمي-يكشف-عن-كارثة-تهدد-ملايين-الإسرائيليين-1059685941.html
تقرير رسمي يكشف عن كارثة تهدد ملايين الإسرائيليين
تقرير رسمي يكشف عن كارثة تهدد ملايين الإسرائيليين
كشف مراقب الدولة الإسرائيلي متنياهو انغلمان، اليوم الأربعاء، عن عيوب تشوب طريقة حماية المواقع التي يتم الاحتفاظ فيها بمواد خطيرة في إسرائيل. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T16:02+0000
2022-03-09T16:02+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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واعتبر التقرير أن برامج حماية هذه المنشآت "غير سليمة"، محذرا من أنه في حال وقوع حرب يمكن أن تجد إسرائيل نفسها "في مواجهة حدث كبير من الممكن أن يتسبب في وفاة آلاف المواطنين"، وفق التقرير المنشور في صحيفة "يسرائيل هيوم".وكشف التقرير عن احتفاظ إسرائيل بآلاف المواقع التي يتم فيها تخزين مواد خطيرة، دون أن يحدد طبيعة هذه المواد ومن أين جاءت.وقال إن بعض هذه المنشآت قريب من مراكز سكانية مزدحمة، وأن استهدافها سيؤدي إلى وقوع عدد كبير من الضحايا، و"قطع الاستمرارية الوظيفية لعمل الاقتصاد وإغلاق طرق رئيسية".وقسم التقرير مستوى الخطر الكامن في التعرض لتلك المواد السامة إلى دائرتين، الدائرة الساخنة (PAC3) والتي يوجد بها خطر الموت للماكثين في مناطق مفتوحة، والدائرة الفاترة وهي تلك التي يتعرض الماكثون في محيطها الى أضرار صحية لا يمكن الشفاء منها.وأوضح أن هناك 1.3 مليون مواطن إسرائيلي يسكنون داخل الدائرة الخطيرة، و3.2 مليون في الدائرة الفاترة.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

تقرير رسمي يكشف عن كارثة تهدد ملايين الإسرائيليين

16:02 GMT 09.03.2022
© REUTERS / Ronen Zvulunمدينة تل أبيب، 12 مايو/ أيار 2019
مدينة تل أبيب، 12 مايو/ أيار 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© REUTERS / Ronen Zvulun
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كشف مراقب الدولة الإسرائيلي متنياهو انغلمان، اليوم الأربعاء، عن عيوب تشوب طريقة حماية المواقع التي يتم الاحتفاظ فيها بمواد خطيرة في إسرائيل.
واعتبر التقرير أن برامج حماية هذه المنشآت "غير سليمة"، محذرا من أنه في حال وقوع حرب يمكن أن تجد إسرائيل نفسها "في مواجهة حدث كبير من الممكن أن يتسبب في وفاة آلاف المواطنين"، وفق التقرير المنشور في صحيفة "يسرائيل هيوم".
وكشف التقرير عن احتفاظ إسرائيل بآلاف المواقع التي يتم فيها تخزين مواد خطيرة، دون أن يحدد طبيعة هذه المواد ومن أين جاءت.
وقال إن بعض هذه المنشآت قريب من مراكز سكانية مزدحمة، وأن استهدافها سيؤدي إلى وقوع عدد كبير من الضحايا، و"قطع الاستمرارية الوظيفية لعمل الاقتصاد وإغلاق طرق رئيسية".
وقسم التقرير مستوى الخطر الكامن في التعرض لتلك المواد السامة إلى دائرتين، الدائرة الساخنة (PAC3) والتي يوجد بها خطر الموت للماكثين في مناطق مفتوحة، والدائرة الفاترة وهي تلك التي يتعرض الماكثون في محيطها الى أضرار صحية لا يمكن الشفاء منها.
وأوضح أن هناك 1.3 مليون مواطن إسرائيلي يسكنون داخل الدائرة الخطيرة، و3.2 مليون في الدائرة الفاترة.
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