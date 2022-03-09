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تقنية جديدة تضاعف جدوى استخدام ألواح الطاقة الشمسية في المناطق النائية
تقنية جديدة تضاعف جدوى استخدام ألواح الطاقة الشمسية في المناطق النائية
تعد الطاقة الشمسية من أفضل مصادر الطاقة الكهربائية، التي يمكن الحصول عليها في أي مكان دون الحاجة لمصادر الطاقة التقليدية، لكن تقنية جديدة توصل إليها باحثون في... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T11:13+0000
2022-03-09T11:13+0000
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تعتمد التقنية الجديدة كما يقول موقع "ساينس ديلي" في تقرير نشره مطلع مارس/ آذار الجاري، على استخدام مادة بوليمرية هي "الهيدروجيل".يتم استخدام هذه المادة لتبريد ألواح الطاقة الشمسية وتكثيف الماء من الهواء، لتحقق بذلك هدفين في ذات الوقت وهما رفع كفاءة ألواح الطاقة الشمسية وإنتاج المياه التي يمكن الاعتماد عليها في زراعة محاصيل زراعية.ولفت الموقع إلى أن الباحثين في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية استطاعوا زراعة السبانخ بواسطة المياه التي تم إنتاجها بواسطة هذه التقنية في ذات الوقت الذي كانت ألواح الطاقة الشمسية تقوم بتوليد الطاقة الكهربائية بكفاءة عالية.
https://arabic.sputniknews.com/20220120/الصين-تحتل-المرتبة-الأولى-عالميا-في-توليد-الكهرباء-من-الطاقة-الشمسية-فيديو-1056723722.html
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منوعات, السعودية, أخبار السعودية اليوم

تقنية جديدة تضاعف جدوى استخدام ألواح الطاقة الشمسية في المناطق النائية

11:13 GMT 09.03.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresensky / الذهاب إلى بنك الصورمحطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، تبعد 20 كيلومترا عن دمشق، سوريا
محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، تبعد 20 كيلومترا عن دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresensky
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تعد الطاقة الشمسية من أفضل مصادر الطاقة الكهربائية، التي يمكن الحصول عليها في أي مكان دون الحاجة لمصادر الطاقة التقليدية، لكن تقنية جديدة توصل إليها باحثون في السعودية يمكن أن تضاعف جدوى استخدامها.
تعتمد التقنية الجديدة كما يقول موقع "ساينس ديلي" في تقرير نشره مطلع مارس/ آذار الجاري، على استخدام مادة بوليمرية هي "الهيدروجيل".
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يتم استخدام هذه المادة لتبريد ألواح الطاقة الشمسية وتكثيف الماء من الهواء، لتحقق بذلك هدفين في ذات الوقت وهما رفع كفاءة ألواح الطاقة الشمسية وإنتاج المياه التي يمكن الاعتماد عليها في زراعة محاصيل زراعية.
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ولفت الموقع إلى أن الباحثين في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية استطاعوا زراعة السبانخ بواسطة المياه التي تم إنتاجها بواسطة هذه التقنية في ذات الوقت الذي كانت ألواح الطاقة الشمسية تقوم بتوليد الطاقة الكهربائية بكفاءة عالية.
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