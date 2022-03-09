https://arabic.sputniknews.com/20220309/تونس-عبير-موسي-تتقدم-بشكوى-قد-تقود-بودن-وحكومتها-إلى-القضاء-1059686292.html
تونس... عبير موسي تتقدم بشكوى قد تقود بودن وحكومتها إلى القضاء
تونس... عبير موسي تتقدم بشكوى قد تقود بودن وحكومتها إلى القضاء
أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، اليوم الأربعاء، أن حزبها تقدم بشكوى في التزوير والاستشارة، وأنها ستقود رئيسة الحكومة الحالية نجلاء بودن... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T16:05+0000
2022-03-09T16:05+0000
2022-03-09T16:05+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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ونقلت قناة "نسمة" عن موسي قولها أنه منذ "إعلان قيس سعيد عن الاستشارة الإلكترونية الوطنية أرسل الحزب عدل تنفيذ لوزير التكنولوجيا والاتصال وحذره من التتبعات القضائية في حال تم وضع منصة إلكترونية من أموال التونسيين".وتابعت موسي بقولها: "تم إرسال عدل منفذ لكل أعضاء الحكومة، حمّلناهم مسؤولياتهم، ونجلاء بودن وحكومتها سيقفون أمام القضاء لأننا تقدمنا بشكاية في الغرض ".واختتمت موسي حديثها بالتحذير من ما اعتبرته ''المس بفصول المنظومة الانتخابية"، قائلة: ''لا أحد لديه الحق في أن يملي علينا نظاما سياسيا معينا وقيس سعيد لا يملك حق وضع قوانين دائمة في فترة استثنائية".يذكر أن 11 يوما فقط هي ما تتبقى من عمر الاستشارة الالكترونية التي أطلقها الرئيس التونسي قيس سعيد في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، ولا تزال الأصوات الرافضة لها تعلو مطالبة بوقفها.فالحزب الجمهوري طالب يوم الأحد الماضي، عقب اجتماع لمكتبه التنفيذي رئيس الجمهورية بوقف هذه الاستشارة وفتح قنوات التواصل والحوار مع القوى الحية في البلاد، منتقدا "تسخير أجهزة الدولة وإهدار المال العام في الاستشارة الوطنية".كما طالبت أحزاب أخرى ومنظمات وجمعيات رقابية رئيس الجمهورية بإبطال مفعول هذه الاستشارة، على اعتبارها أنها ليست السبيل الأنسب لترجمة مختلف توجهات الشعب التونسي، مبدين تخوفاتهم من استغلالها لأغراض سياسية.
أخبار تونس اليوم
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
تونس... عبير موسي تتقدم بشكوى قد تقود بودن وحكومتها إلى القضاء
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أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، اليوم الأربعاء، أن حزبها تقدم بشكوى في التزوير والاستشارة، وأنها ستقود رئيسة الحكومة الحالية نجلاء بودن وحكومتها إلى القضاء.
ونقلت قناة "نسمة"
عن موسي قولها أنه منذ "إعلان قيس سعيد عن الاستشارة الإلكترونية الوطنية أرسل الحزب عدل تنفيذ لوزير التكنولوجيا والاتصال وحذره من التتبعات القضائية في حال تم وضع منصة إلكترونية من أموال التونسيين".
وتابعت موسي بقولها: "تم إرسال عدل منفذ لكل أعضاء الحكومة، حمّلناهم مسؤولياتهم، ونجلاء بودن وحكومتها سيقفون أمام القضاء لأننا تقدمنا بشكاية في الغرض ".
واتهمت موسي الرئيس التونسي قيس سعيد بأنه "لا يريد المرور إلى الإصلاح وإنقاذ تونس من وضعها المزري وأن هدفه هد تفكيك ما تبقى من الدولة والإجهاز عليها"، على حد تعبيره.
واختتمت موسي حديثها بالتحذير من ما اعتبرته ''المس بفصول المنظومة الانتخابية"، قائلة: ''لا أحد لديه الحق في أن يملي علينا نظاما سياسيا معينا وقيس سعيد لا يملك حق وضع قوانين دائمة في فترة استثنائية".
يذكر أن 11 يوما فقط هي ما تتبقى من عمر الاستشارة الالكترونية
التي أطلقها الرئيس التونسي قيس سعيد في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، ولا تزال الأصوات الرافضة لها تعلو مطالبة بوقفها.
فالحزب الجمهوري طالب يوم الأحد الماضي، عقب اجتماع لمكتبه التنفيذي رئيس الجمهورية بوقف هذه الاستشارة وفتح قنوات التواصل والحوار مع القوى الحية في البلاد، منتقدا "تسخير أجهزة الدولة وإهدار المال العام في الاستشارة الوطنية".
كما طالبت أحزاب أخرى ومنظمات وجمعيات رقابية رئيس الجمهورية بإبطال مفعول هذه الاستشارة، على اعتبارها أنها ليست السبيل الأنسب لترجمة مختلف توجهات الشعب التونسي، مبدين تخوفاتهم من استغلالها لأغراض سياسية.