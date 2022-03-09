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بوتين يناقش مع المستشار الألماني الوضع في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220309/جونسون-بريطانيا-ستستفيد-من-قبول-اللاجئين-الأوكرانيين-1059678901.html
جونسون: بريطانيا ستستفيد من قبول اللاجئين الأوكرانيين
جونسون: بريطانيا ستستفيد من قبول اللاجئين الأوكرانيين
قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن بريطانيا ستستفيد من قبول اللاجئين وإنه يتوقع منح مئات الآلاف من التأشيرات للأشخاص الفارين من أوكرانيا وسط انتقادات لحكومته... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T14:03+0000
2022-03-09T14:03+0000
العالم
روسيا
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وقال جونسون، بحسب "رويترز": "الأعداد تقترب من ألف وسترتفع بشكل حاد للغاية، ونتوقع أن ترتفع هذه الأعداد في المنطقة بمئات الآلاف".وأضاف: "نحن نتفهم مقدار ما يجب على اللاجئين تقديمه لهذا البلد ونفهم مقدار ما يجب أن يكسبه هذا البلد من الترحيب باللاجئين، وسنكون كرماء ومكرمين".وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس. ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
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العالم, روسيا

جونسون: بريطانيا ستستفيد من قبول اللاجئين الأوكرانيين

14:03 GMT 09.03.2022
© REUTERS / POOLرئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون
رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© REUTERS / POOL
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قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن بريطانيا ستستفيد من قبول اللاجئين وإنه يتوقع منح مئات الآلاف من التأشيرات للأشخاص الفارين من أوكرانيا وسط انتقادات لحكومته بسبب التزامها بشروط الدخول الصارمة.
وقال جونسون، بحسب "رويترز": "الأعداد تقترب من ألف وسترتفع بشكل حاد للغاية، ونتوقع أن ترتفع هذه الأعداد في المنطقة بمئات الآلاف".
وأضاف: "نحن نتفهم مقدار ما يجب على اللاجئين تقديمه لهذا البلد ونفهم مقدار ما يجب أن يكسبه هذا البلد من الترحيب باللاجئين، وسنكون كرماء ومكرمين".
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس. ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
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