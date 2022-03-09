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حاكم دبي يعلن اعتماد أول قانون من نوعه في الإمارات
حاكم دبي يعلن اعتماد أول قانون من نوعه في الإمارات
أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، اليوم الأربعاء، اعتماد أول قانون من نوعه في دولة الإمارات. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T13:18+0000
2022-03-09T13:18+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقال حاكم دبي، في تغريدة، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "اعتمدنا اليوم أول قانون من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضية".وأضاف حاكم دبي، أنه تم تأسيس "سلطة مستقلة للإشراف على تطوير أفضل بيئة أعمال في العالم للأصول الافتراضية تنظيما وترخيصا وحوكمة واتساقا مع الأنظمة المالية المحلية والعالمية".وأوضح أن الهدف من القانون "أن تكون الإمارات ودبي لاعبا رئيسيا في تصميم مستقبل الأصول الافتراضية عالميا".
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

حاكم دبي يعلن اعتماد أول قانون من نوعه في الإمارات

13:18 GMT 09.03.2022
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACEحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACE
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أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، اليوم الأربعاء، اعتماد أول قانون من نوعه في دولة الإمارات.
وقال حاكم دبي، في تغريدة، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "اعتمدنا اليوم أول قانون من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضية".
وأضاف حاكم دبي، أنه تم تأسيس "سلطة مستقلة للإشراف على تطوير أفضل بيئة أعمال في العالم للأصول الافتراضية تنظيما وترخيصا وحوكمة واتساقا مع الأنظمة المالية المحلية والعالمية".
وأوضح أن الهدف من القانون "أن تكون الإمارات ودبي لاعبا رئيسيا في تصميم مستقبل الأصول الافتراضية عالميا".
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