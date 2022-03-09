https://arabic.sputniknews.com/20220309/حاكم-دبي-يعلن-اعتماد-أول-قانون-من-نوعه-في-الإمارات-1059676023.html
حاكم دبي يعلن اعتماد أول قانون من نوعه في الإمارات
حاكم دبي يعلن اعتماد أول قانون من نوعه في الإمارات
أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، اليوم الأربعاء، اعتماد أول قانون من نوعه في دولة الإمارات. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T13:18+0000
2022-03-09T13:18+0000
2022-03-09T13:18+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقال حاكم دبي، في تغريدة، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "اعتمدنا اليوم أول قانون من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضية".وأضاف حاكم دبي، أنه تم تأسيس "سلطة مستقلة للإشراف على تطوير أفضل بيئة أعمال في العالم للأصول الافتراضية تنظيما وترخيصا وحوكمة واتساقا مع الأنظمة المالية المحلية والعالمية".وأوضح أن الهدف من القانون "أن تكون الإمارات ودبي لاعبا رئيسيا في تصميم مستقبل الأصول الافتراضية عالميا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
حاكم دبي يعلن اعتماد أول قانون من نوعه في الإمارات
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أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، اليوم الأربعاء، اعتماد أول قانون من نوعه في دولة الإمارات.
وقال حاكم دبي، في تغريدة، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "اعتمدنا اليوم أول قانون من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضية".
وأضاف حاكم دبي
، أنه تم تأسيس "سلطة مستقلة للإشراف على تطوير أفضل بيئة أعمال في العالم للأصول الافتراضية تنظيما وترخيصا وحوكمة واتساقا مع الأنظمة المالية المحلية والعالمية".
وأوضح أن الهدف من القانون "أن تكون الإمارات ودبي لاعبا رئيسيا في تصميم مستقبل الأصول الافتراضية عالميا".