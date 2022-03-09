https://arabic.sputniknews.com/20220309/حركة-لبنانية-تقيم-لقاء-تضامنيا-مع-روسيا-يوم-الوفاء-لروسيا-الاتحادية-فيديو-وصور-1059696279.html

حركة لبنانية تقيم لقاء تضامنيا مع روسيا... "يوم الوفاء لروسيا الاتحادية".. فيديو وصور

حركة لبنانية تقيم لقاء تضامنيا مع روسيا... "يوم الوفاء لروسيا الاتحادية".. فيديو وصور

أقامت حركة الناصريين المستقلين- المرابطون في لبنان، اليوم الأربعاء، لقاء تضامني مع روسيا تحت عنوان "يوم الوفاء لدولة روسيا الاتحادية" بحضور شخصيات وأحزاب وطنية... 09.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-09T21:46+0000

2022-03-09T21:46+0000

2022-03-09T21:46+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

لبنان

روسيا

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وقال أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين – المرابطون، العميد مصطفى حمدان لـ "سبوتنيك"، إننا "اليوم نحن كوطنيين لبنانيين نرد بعض الجميل بوقفة الوفاء تجاه الاتحاد الروسي لأنه لم يبخل على الأمة العربية بالوقوف الى جانب قضاياها المحقة من فلسطين الى لبنان وباقي المناطق، حيث كان عاملا أساسيا في الاستقرار والتوازن الاستراتيجي ضد ما ارتكبه الأمريكيون".وأضاف "تاريخهم يشهد ما ارتكبوه من مجازر وجرائم ضد الإنسانية والشعوب كأفغانستان وليبيا والعراق وعلى امتداد العالم، لذلك نحن سنقف اليوم مع الشعب الروسي والقيادة الروسية وعلى رأسها فخامة الرئيس فلاديمير بوتين لمنع ليس كما يدعوا الاعتداء الروسي على أوكرانيا بالمعايير المزدوجة العالمية، بل لنمنع الجريمة والاعتداء الأمريكي على الشعب الأوكراني والروسي".وبدورها، قالت المحامية بشرى الخليل "أتينا لنعلن تأييدنا للمبادرة التي قامت بها روسيا بقيادة الزعيم العالمي بوتين لتصحيح مسار الأمور في العالم، اليوم الغرب المتوحش الديناصور لا يزال يمتص دماء الناس والشعوب منذ 1914 إلى يومنا هذا، أفقر البلدان الغنية بعد أن استنزف ثرواتها ومصادرها وسرقها وجوع شعبها، هذا الديناصور الخالي من أي منظومة قيم والخالي من أي انتماء ديني وأخلاقي جاء اليوم من يضع له حدا ويعيده إلى حجمه".وتابعت "اليوم هناك قيامة للشرق لحكم العالم مقابل انحسار حكم الغرب هذه الحرب العظيمة تقودها روسيا وبوتين".وألقى عدد من الشخصيات التي حضرت كلمات أكدوا فيها تأييدهم ودعمهم للعملية الخاصة الروسية في أوكرانيا كعضو حركة الشعب جمال واكيم والعميد الركن المتقاعد شارل أبي نادر والشيخ عبد الله الجبري.وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس بوتين في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريون الأوكرانيون عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.

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