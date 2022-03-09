https://arabic.sputniknews.com/20220309/حظر-واردات-النفط-الروسي-في-الولايات-المتحدة-1059672101.html

حظر واردات النفط الروسي في الولايات المتحدة

حظر واردات النفط الروسي في الولايات المتحدة

نشرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن رفض الولايات المتحدة استيراد النفط الروسي يهدد البلاد "بخسائر مالية ضخمة". 09.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-09T12:25+0000

2022-03-09T12:25+0000

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وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن حظرت استيراد الطاقة من روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، أقر رئيس الدولة بأن مثل هذه العقوبات ستؤدي إلى استمرار ارتفاع أسعار الوقود في محطات الوقود الأمريكية، والتي ارتفعت بالفعل بمقدار 75 سنتًا للغالون منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا.وأكدت الصحيفة أن موارد الطاقة الروسية استحوذت على أكثر من 8% من إجمالي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات البترولية، وأن رفضها سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الأسعار "على الأقل حتى تأتي إمدادات الطاقة الأخرى من مكان ما".وأشارت الصحيفة، نقلاً عن تقرير "جي بي مورغان" (JPMorgan)، إلى أن الدول الأعضاء في أوبك قد تقرر زيادة إنتاج النفط وصادراته إلى الولايات المتحدة، لكن حتى الآن لا توجد مؤشرات على استعدادها لاستبدال الإمدادات الروسية إلى الولايات المتحدة.اقرأ أيضا - خبير طاقة: حظر أمريكا استيراد النفط الروسي نقطة تحول في نهج العقوباتقال مورغان بازيليان، مدير معهد باين في كولورادو، في مقابلة مع الصحيفة، إن "موردي الطاقة في الشرق الأوسط لا يسعون إلى مساعدة واشنطن في التعامل مع عواقب العقوبات ضد روسيا".كما أشار المقال المنشور إلى فتور علاقات إدارة بايدن مع الرياض بسبب رد فعل الديمقراطيين على مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وتصرح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مؤخرًا أنه "لا يأبه برأي صاحب البيت الأبيض عنه". كما وصف بازيليان فكرة أن "رفض واشنطن للنفط الروسي يمكن أن يؤدي إلى استقلال الطاقة بالولايات المتحدة" على أنها مضللة للغاية. اقرأ أيضا - الولايات المتحدة تؤجل التصويت على مشروع حظر استيراد النفط من روسياوفيما أكد نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك في اليوم السابق، فإن رفض النفط الروسي سينجم عنه عواقب وخيمة على السوق العالمية، وسيؤدي إلى قفزة في الأسعار إلى 300 دولار للبرميل أو أكثر.يذكر أنه في 24 فبراير/ شباط ، أعلنت روسيا بدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا. ووصف فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط.

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