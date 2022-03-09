https://arabic.sputniknews.com/20220309/حورية-فرغلي-تكشف-حقيقة-ارتباطها-بهيثم-أحمد-زكي-فيديو-1059667612.html
حورية فرغلي تكشف حقيقة ارتباطها بهيثم أحمد زكي... فيديو
حورية فرغلي تكشف حقيقة ارتباطها بهيثم أحمد زكي... فيديو
كشفت الفنانة المصرية، حورية فرغلي، حقيقة ارتباطها عاطفيا بالفنان الراحل، هيثم أحمد زكي. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T11:00+0000
2022-03-09T11:00+0000
2022-03-09T11:00+0000
أخبار الفنانين في مصر
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وقالت حورية فرغلي، خلالها ظهورها عبر فضائية "القاهرة والناس"، إن "هيثم زكي كان أكثر من مجرد زميل عزيز".وأضافت أنها لم تكن متحمسة للارتباط بهيثم أحمد زكي، لكونها أكبر منه بـ6 أعوام وشعورها أنها أكثر نضجا منه.وأوضحت أن علاقتها به انقطعت بعدما قال لها في آخر مكالمة بينهما "باي باي يا طنط".يشار إلى أن هيثم أحمد زكي وحورية فرغلي، كان قد جمعهما عملين فنيين في عام 2011، وهما مسلسل "دوران شبرا" وفيلم "كف القمر"، ونعته حورية فرغلي بعد وفاته في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تحضر جنازته.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الفنانين في مصر
حورية فرغلي تكشف حقيقة ارتباطها بهيثم أحمد زكي... فيديو
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كشفت الفنانة المصرية، حورية فرغلي، حقيقة ارتباطها عاطفيا بالفنان الراحل، هيثم أحمد زكي.
وقالت حورية فرغلي
، خلالها ظهورها عبر فضائية "القاهرة والناس"، إن "هيثم زكي كان أكثر من مجرد زميل عزيز".
وأضافت أنها لم تكن متحمسة للارتباط بهيثم أحمد زكي، لكونها أكبر منه بـ6 أعوام وشعورها أنها أكثر نضجا منه.
وأوضحت أن علاقتها به انقطعت بعدما قال لها في آخر مكالمة بينهما "باي باي يا طنط".
يشار إلى أن هيثم أحمد زكي
وحورية فرغلي، كان قد جمعهما عملين فنيين في عام 2011، وهما مسلسل "دوران شبرا" وفيلم "كف القمر"، ونعته حورية فرغلي بعد وفاته في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تحضر جنازته.