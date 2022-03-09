https://arabic.sputniknews.com/20220309/خبير-اقتصادي-الولايات-المتحدة-وأوروبا-أكثر-من-يتأثر-بحظر-النفط-الروسي-1059668206.html
خبير اقتصادي: الولايات المتحدة وأوروبا أكثر من يتأثر بحظر النفط الروسي
خبير اقتصادي: الولايات المتحدة وأوروبا أكثر من يتأثر بحظر النفط الروسي
أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن معظم الدول الأوروبية لن تحظر النفط والغاز الطبيعي الروسي بعد أن أعلنت إدارة بايدن قرارها بفعل ذلك. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T11:10+0000
2022-03-09T11:10+0000
2022-03-09T11:10+0000
راديو
أين الحقيقة؟
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059668130_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_fd2e5e79a2afd373713696d20a452ee4.png
خبير اقتصادي: الولايات المتحدة وأوروبا أكثر من يتأثر بحظر النفط الروسي
خبير اقتصادي: الولايات المتحدة وأوروبا أكثر من يتأثر بحظر النفط الروسي
فيما قالت وزيرة الصناعة الفرنسية، أنييس بانييه، إنه "من السهل بعض الشيء من جانب الولايات المتحدة تعزيز العقوبات التي ستطبق فقط على قارة واحدة والتي لن تلحق الضرر بقارة أخرى".فكيف سينعكس القرار الأمريكي على سوق النفط العالمي؟عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك"، الخبير الاقتصادي، صالح الهماشي:وأضاف الهماشي"التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059668130_345:0:1278:700_1920x0_80_0_0_b69718f6acad12b7e0a87a2b03b1c07f.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
راديو, أين الحقيقة؟, аудио
خبير اقتصادي: الولايات المتحدة وأوروبا أكثر من يتأثر بحظر النفط الروسي
تابعنا عبر
أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن معظم الدول الأوروبية لن تحظر النفط والغاز الطبيعي الروسي بعد أن أعلنت إدارة بايدن قرارها بفعل ذلك.
فيما قالت وزيرة الصناعة الفرنسية، أنييس بانييه، إنه "من السهل بعض الشيء من جانب الولايات المتحدة تعزيز العقوبات التي ستطبق فقط على قارة واحدة والتي لن تلحق الضرر بقارة أخرى".
فكيف سينعكس القرار الأمريكي على سوق النفط العالمي؟
عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة
" على أثير راديو "سبوتنيك
"، الخبير الاقتصادي، صالح الهماشي:
"حظر النفط الروسي في الولايات المتحدة سيؤثر على الإنتاج في منظمة (أوبك+)، حيث ستلجأ الولايات المتحدة إلى دول أخرى من أجل سد العجز في سوق النفط الأمريكية، أما بالنسبة لأوروبا فإنها لن تستطيع التخلي عن النفط الروسي، كونه الأقرب إليها، وتوجد لديها بنية تحتية مهيأة لاستقبال النفط والغاز الروسي، كلفت هذه البنية الدول الأوروبية مليارات الدولارات، لذا فإن المتضرر هو الولايات المتحدة نفسها، حيث سيتأثر بالقرار الأمريكي سوق المنتجات النفطية داخل الولايات المتحدة نفسها، الأمر الذي سينعكس على باقي السلع والخدمات، ولن يؤثر على روسيا هذا القرار، لما لها من بدائل كثيرة جداً كونها دولة عظمى".
"يسمى ارتفاع أسعار النفط اليوم بارتفاع الأزمة، أي ارتفاع غير حقيقي بسبب الأزمة الأوكرانية، بانتهائها ستعاود أسعار النفط إلى الانخفاض، ومع دخول منتجين جدد كإيران وفنزويلا، سيؤدي ذلك إلى خلق أزمة جديدة داخل السوق، إذ قد يشهد السوق النفطي انهيارا بالأسعار، وعلى منظمة (أوبك) التحرك نحو هذا الموضوع، وهناك مفاوضات لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، نظرا لأهمية وخطورة هذه الأزمة على العالم، إذ قد يتخطى برميل النفط حاجز الـ 200 دولار للبرميل الواحد، لذا لا أعتقد أن العالم يتحمل بقاء الأزمة الأوكرانية مدة أطول من ذلك، فأوروبا من أكثر الدول تضرراً".
التفاصيل في الملف الصوتي...