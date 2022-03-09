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https://arabic.sputniknews.com/20220309/خبير-يوضح-سبب-خشية-الولايات-المتحدة-من-فرض-حظر-على-شراء-اليورانيوم-من-روسيا-1059658302.html
خبير يوضح سبب خشية الولايات المتحدة من فرض حظر على شراء اليورانيوم من روسيا
خبير يوضح سبب خشية الولايات المتحدة من فرض حظر على شراء اليورانيوم من روسيا
أوضح رئيس تحرير موقع الطاقة النووية، الكسندر أوفاروف، سبب عدم فرض الولايات المتحدة حظرا على شراء اليورانيوم المخصب من روسيا. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T08:37+0000
2022-03-09T08:37+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال أوفاروف، إن الولايات المتحدة لا تفرض حظرا على شراء اليورانيوم المخصب من روسيا لتوفير الوقود لمحطات الطاقة النووية الخاصة بها، لأنهم يدركون أنه بخلاف ذلك سيؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة على الصناعة النووية الأمريكية.ونقلت "رويترز" عن مصدر مطلع على الأمر أن الحظر الأمريكي على واردات الطاقة من روسيا لا ينطبق على اليورانيوم. وبحسب الوكالة فإن روسيا الاتحادية وكازاخستان وأوزبكستان توفر نحو 50٪ من اليورانيوم للصناعة الأمريكية. يؤيد ممثلو القطاع احتفاظ البيت الأبيض بالإذن باستيراد اليورانيوم من روسيا.هذا وتعد صناعة الطاقة النووية الأمريكية هي الأكبر في العالم من حيث الطاقة المولدة. وفقًا لقاعدة بيانات PRIS للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) ، هناك حاليًا 93 وحدة طاقة نووية تعمل في الولايات المتحدة بإجمالي قدرة كهربائية مركبة تبلغ 95.5 جيجاوات، وتولد ما يقرب من 20 ٪ من الكهرباء في البلاد.
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية

خبير يوضح سبب خشية الولايات المتحدة من فرض حظر على شراء اليورانيوم من روسيا

08:37 GMT 09.03.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetskyاليورانيوم المنضب
اليورانيوم المنضب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
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أوضح رئيس تحرير موقع الطاقة النووية، الكسندر أوفاروف، سبب عدم فرض الولايات المتحدة حظرا على شراء اليورانيوم المخصب من روسيا.
وقال أوفاروف، إن الولايات المتحدة لا تفرض حظرا على شراء اليورانيوم المخصب من روسيا لتوفير الوقود لمحطات الطاقة النووية الخاصة بها، لأنهم يدركون أنه بخلاف ذلك سيؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة على الصناعة النووية الأمريكية.
ونقلت "رويترز" عن مصدر مطلع على الأمر أن الحظر الأمريكي على واردات الطاقة من روسيا لا ينطبق على اليورانيوم. وبحسب الوكالة فإن روسيا الاتحادية وكازاخستان وأوزبكستان توفر نحو 50٪ من اليورانيوم للصناعة الأمريكية. يؤيد ممثلو القطاع احتفاظ البيت الأبيض بالإذن باستيراد اليورانيوم من روسيا.

وأضاف أوفاروف: "كما كان متوقعا، لم تجرؤ الولايات المتحدة على فرض حظر على استيراد منتجات اليورانيوم المخصب الروسي. يتفهم الجانب الأمريكي ما سيحدث إذا توقفت الإمدادات. أكرر ما قلته مؤخرًا - نظرًا لحقيقة أن عددًا من محطات الطاقة النووية في الولايات المتحدة تعمل، وبالكاد تغطي الخسائر، وحتى غير المربحة، رفض توريد اليورانيوم المخصب من روسيا و ونتيجة لذلك، فإن الزيادة في أسعار الوقود النووي ستكون بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير".

هذا وتعد صناعة الطاقة النووية الأمريكية هي الأكبر في العالم من حيث الطاقة المولدة. وفقًا لقاعدة بيانات PRIS للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) ، هناك حاليًا 93 وحدة طاقة نووية تعمل في الولايات المتحدة بإجمالي قدرة كهربائية مركبة تبلغ 95.5 جيجاوات، وتولد ما يقرب من 20 ٪ من الكهرباء في البلاد.
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