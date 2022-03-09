https://arabic.sputniknews.com/20220309/دبلوماسي-أمريكي-يكشف-سبب-رفض-ابن-سلمان-وابن-زايد-الرد-على-اتصالات-بايدن-مفاجأة-صادمة-1059657378.html
دبلوماسي أمريكي يكشف سبب رفض ابن سلمان وابن زايد الرد على اتصالات بايدن... "مفاجأة صادمة"
دبلوماسي أمريكي يكشف سبب رفض ابن سلمان وابن زايد الرد على اتصالات بايدن... "مفاجأة صادمة"
كشف دبلوماسي أمريكي سابق، سبب رفض ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، إجراء مكالمات مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن في... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T08:29+0000
2022-03-09T08:29+0000
2022-03-09T08:29+0000
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وربط الدبلوماسي الأمريكي السابق، ألبيرتو كيغيل فيرنانديز، عبر حسابه على تويتر، "الموقف السعودي الإماراتي بموقف الإدارة الأمريكية من جماعة أنصار الله في اليمن وإيران، قائلا: "أمضت إدارة بايدن عامها الأول في تمكين الحوثيين وإيران وهاتين الدولتين العربيتين الغنيتين بالنفط لا تظهرا تقديرهما؟ يا لها من مفاجأة صادمة".وحاول البيت الأبيض دون جدوى ترتيب محادثات هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، في وقت تحاول فيه واشنطن حشد دعم دولي للمواجهة ضد روسيا و احتواء ارتفاع أسعار النفط.وبحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلا عن مسؤولين: "رفض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والشيخ الإماراتي محمد بن زايد التحدث إلى بايدن".وذكرت الصحيفة أن الأمير والشيخ تحدثا الأسبوع الماضي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك مع فلاديمير زيلينسكي.وبحسب المنشور، ترفض الإمارات والسعودية زيادة إنتاج النفط والالتزام بخطة أقرتها "أوبك" ومجموعة من المنتجين بقيادة روسيا.وقال مسؤولون إن أبو ظبي والرياض قلقتان من رد أمريكي "مقيَّد" على الضربات الصاروخية للحوثيين في اليمن وإحياء اتفاق نووي إيراني يُزعم أنه يتجاهل مخاوفهما الأمنية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, جو بايدن, ولي العهد محمد بن سلمان, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, أخبار إيران
دبلوماسي أمريكي يكشف سبب رفض ابن سلمان وابن زايد الرد على اتصالات بايدن... "مفاجأة صادمة"
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كشف دبلوماسي أمريكي سابق، سبب رفض ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، إجراء مكالمات مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن في ضوء الأزمة الأوكرانية.
وربط الدبلوماسي الأمريكي السابق، ألبيرتو كيغيل فيرنانديز، عبر حسابه على تويتر، "الموقف السعودي الإماراتي بموقف الإدارة الأمريكية من جماعة أنصار الله في اليمن وإيران، قائلا: "أمضت إدارة بايدن عامها الأول في تمكين الحوثيين وإيران وهاتين الدولتين العربيتين الغنيتين بالنفط لا تظهرا تقديرهما؟ يا لها من مفاجأة صادمة".
وحاول البيت الأبيض دون جدوى ترتيب محادثات هاتفية
بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، في وقت تحاول فيه واشنطن حشد دعم دولي للمواجهة ضد روسيا و احتواء ارتفاع أسعار النفط.
وبحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلا عن مسؤولين
: "رفض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والشيخ الإماراتي محمد بن زايد التحدث إلى بايدن".
وذكرت الصحيفة أن الأمير والشيخ تحدثا الأسبوع الماضي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك مع فلاديمير زيلينسكي.
وبحسب المنشور، ترفض الإمارات والسعودية زيادة إنتاج
النفط والالتزام بخطة أقرتها "أوبك" ومجموعة من المنتجين بقيادة روسيا.
وقال مسؤولون إن أبو ظبي والرياض قلقتان من رد أمريكي "مقيَّد" على الضربات الصاروخية للحوثيين في اليمن وإحياء اتفاق نووي إيراني يُزعم أنه يتجاهل مخاوفهما الأمنية.