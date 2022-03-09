https://arabic.sputniknews.com/20220309/دراسة-انخفاض-استهلاك-الكهرباء-بنسبة-40-في-أوكرانيا-منذ-24-فبراير-1059681424.html
دراسة: انخفاض استهلاك الكهرباء بنسبة 40% في أوكرانيا منذ 24 فبراير
دراسة: انخفاض استهلاك الكهرباء بنسبة 40% في أوكرانيا منذ 24 فبراير
انخفض استهلاك الكهرباء في أوكرانيا بنسبة 40% منذ 24 فبراير/شباط، وفقا لشركة التحليل الأوكرانية GMK Center، التي تدرس الاتجاهات في الصناعة والمعادن. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T14:41+0000
2022-03-09T14:41+0000
2022-03-09T14:41+0000
أخبار أوكرانيا
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يقول موقع الشركة على الإنترنت: "انخفض استهلاك الكهرباء في أوكرانيا بنسبة 40%". وبدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس. ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
دراسة: انخفاض استهلاك الكهرباء بنسبة 40% في أوكرانيا منذ 24 فبراير
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انخفض استهلاك الكهرباء في أوكرانيا بنسبة 40% منذ 24 فبراير/شباط، وفقا لشركة التحليل الأوكرانية GMK Center، التي تدرس الاتجاهات في الصناعة والمعادن.
يقول موقع الشركة على الإنترنت: "انخفض استهلاك الكهرباء في أوكرانيا بنسبة 40%".
كما هو محدد، كان الانهيار في الاستهلاك بسبب الانخفاض الحاد في النشاط التجاري. وفقًا لمركز GMK ، انخفض توليد الطاقة بواسطة محطات الطاقة النووية في أوكرانيا بنسبة 52%.
وبدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات
قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس. ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.