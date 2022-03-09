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رئيسة الوزراء: مولدوفا لا تخطط للانضمام إلى الناتو
رئيسة الوزراء: مولدوفا لا تخطط للانضمام إلى الناتو
قالت رئيسة وزراء مولدوفا ناتاليا جافريليتسا، إن بلادها تريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها لا تخطط للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T06:02+0000
2022-03-09T06:23+0000
الناتو
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وقعت رئيسة مولدوفا مايا ساندو طلبا لانضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، في 3 مارس.ووفقا لدستور مولدوفا، تتمتع الجمهورية بوضع محايد، ولكن منذ عام 1994 تتعاون البلاد مع الناتو في إطار خطة شراكة فردية. ويعمل مركز المعلومات التابع للتحالف في عاصمة مولدوفا. في ديسمبر 2017 ، تم افتتاح مكتب ارتباط لحلف شمال الأطلسي في كيشيناو. وتظهر استطلاعات الرأي العام أن أكثر من 60٪ من السكان يعارضون انضمام مولدوفا إلى التحالف.
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الناتو

رئيسة الوزراء: مولدوفا لا تخطط للانضمام إلى الناتو

06:02 GMT 09.03.2022 (تم التحديث: 06:23 GMT 09.03.2022)
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مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© Sputnik . Miroslav Rotar
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قالت رئيسة وزراء مولدوفا ناتاليا جافريليتسا، إن بلادها تريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها لا تخطط للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
وقعت رئيسة مولدوفا مايا ساندو طلبا لانضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، في 3 مارس.

وقالت جافريليتسا في مقابلة مع "يورونيوز": "مبدأ الحياد مكرس في دستورنا. سنسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لكننا لن نسعى للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي".

ووفقا لدستور مولدوفا، تتمتع الجمهورية بوضع محايد، ولكن منذ عام 1994 تتعاون البلاد مع الناتو في إطار خطة شراكة فردية.
ويعمل مركز المعلومات التابع للتحالف في عاصمة مولدوفا. في ديسمبر 2017 ، تم افتتاح مكتب ارتباط لحلف شمال الأطلسي في كيشيناو. وتظهر استطلاعات الرأي العام أن أكثر من 60٪ من السكان يعارضون انضمام مولدوفا إلى التحالف.
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