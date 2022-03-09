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https://arabic.sputniknews.com/20220309/رئيس-الأركان-العماني-يلتقي-بمستشار-وزير-الدفاع-البريطاني-1059668871.html
رئيس الأركان العماني يلتقي بمستشار وزير الدفاع البريطاني
رئيس الأركان العماني يلتقي بمستشار وزير الدفاع البريطاني
يلتقي رئيس أركان القوات العمانية الفريق ركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي بمستشار وزير الدفاع البريطاني والمبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني اللورد آستور... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T11:16+0000
2022-03-09T11:16+0000
العالم العربي
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ويقوم المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني اللورد آستور أوف بزيارة إلى العاصمة العمانية مسقط. وخلال اللقاء بحث الجانبان مجالات التعاون العسكري القائم بين البلدين، كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/سلطان-عمان-نتابع-بقلق-وأسف-الأزمة-الأوكرانية-1059408975.html
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العالم العربي

رئيس الأركان العماني يلتقي بمستشار وزير الدفاع البريطاني

11:16 GMT 09.03.2022
© REUTERS / CHRISTOPHER PIKEالقصر السلطاني بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد في مسقط
القصر السلطاني بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد في مسقط - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© REUTERS / CHRISTOPHER PIKE
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يلتقي رئيس أركان القوات العمانية الفريق ركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي بمستشار وزير الدفاع البريطاني والمبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني اللورد آستور أوف هيفر في مسقط.
ويقوم المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني اللورد آستور أوف بزيارة إلى العاصمة العمانية مسقط.
2020 ،سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
سلطان عمان: نتابع بقلق وأسف الأزمة الأوكرانية
3 مارس, 14:24 GMT
وخلال اللقاء بحث الجانبان مجالات التعاون العسكري القائم بين البلدين، كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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