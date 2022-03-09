https://arabic.sputniknews.com/20220309/رئيس-الأركان-العماني-يلتقي-بمستشار-وزير-الدفاع-البريطاني-1059668871.html
رئيس الأركان العماني يلتقي بمستشار وزير الدفاع البريطاني
رئيس الأركان العماني يلتقي بمستشار وزير الدفاع البريطاني
يلتقي رئيس أركان القوات العمانية الفريق ركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي بمستشار وزير الدفاع البريطاني والمبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني اللورد آستور... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T11:16+0000
2022-03-09T11:16+0000
2022-03-09T11:16+0000
العالم العربي
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ويقوم المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني اللورد آستور أوف بزيارة إلى العاصمة العمانية مسقط. وخلال اللقاء بحث الجانبان مجالات التعاون العسكري القائم بين البلدين، كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/سلطان-عمان-نتابع-بقلق-وأسف-الأزمة-الأوكرانية-1059408975.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم العربي
رئيس الأركان العماني يلتقي بمستشار وزير الدفاع البريطاني
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يلتقي رئيس أركان القوات العمانية الفريق ركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي بمستشار وزير الدفاع البريطاني والمبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني اللورد آستور أوف هيفر في مسقط.
ويقوم المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني اللورد آستور أوف بزيارة إلى العاصمة العمانية مسقط.
وخلال اللقاء بحث الجانبان مجالات التعاون العسكري القائم بين البلدين، كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.