https://arabic.sputniknews.com/20220309/رئيس-لجنة-التحقيق-الروسية-يوعز-بفتح--قضية-حول-تطوير-أسلحة-بيولوجية-في-أوكرانيا-1059662892.html
رئيس لجنة التحقيق الروسية يوعز بفتح قضية حول تطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا
رئيس لجنة التحقيق الروسية يوعز بفتح قضية حول تطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا
أصدر رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين تعليمات بفتح قضية تتعلق بالبيانات المتعلقة بتطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للجنة... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T09:46+0000
2022-03-09T09:46+0000
2022-03-09T09:46+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
أسلحة بيولوجية
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وأضافت الخدمة الصحفية لوكالة "سبوتنيك": "أن هناك المزيد والمزيد من المعلومات التي تؤكد تطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا. أبلغت وزارة الدفاع الروسية سابقًا عن وجود شبكة في أوكرانيا، بما في ذلك عشرات المختبرات البيولوجية، والتي تم تمويلها من الخارج. بالإضافة إلى ذلك، أكدت الولايات المتحدة وجود مرافق أبحاث بيولوجية في أوكرانيا".وأضافت: "كل هذا قد يشير إلى انتهاك اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية، وتدمير تلك الأسلحة. وتنص أحكام هذه الاتفاقية على التزامات الدول تحت أي ظرف من الظروف بعدم تطوير علم الأحياء الدقيقة أو عوامل بيولوجية أو سموم التي لا يقصد منها أن تكون وقائية أو لأغراض سلمية أخرى".تعتقد لجنة التحقيق الروسية أن القلق المفرط لممثلي الولايات المتحدة بشأن الأجسام البيولوجية الأوكرانية قد يشير إلى نية استخدامها لأغراض غير سلمية.بناءً على هذه المعلومات، أوعز باستريكين للمحققين بفتح قضية جنائية، يتم خلالها تحديد جميع الظروف المتعلقة بتطوير أسلحة بيولوجية بالقرب من أراضي روسيا الاتحادية، وكذلك الأشخاص المسؤولين عن ذلك.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, أسلحة بيولوجية
رئيس لجنة التحقيق الروسية يوعز بفتح قضية حول تطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا
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أصدر رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين تعليمات بفتح قضية تتعلق بالبيانات المتعلقة بتطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للجنة التحقيق.
وأضافت الخدمة الصحفية لوكالة "سبوتنيك": "أن هناك المزيد والمزيد من المعلومات التي تؤكد تطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا. أبلغت وزارة الدفاع الروسية سابقًا عن وجود شبكة في أوكرانيا، بما في ذلك عشرات المختبرات البيولوجية، والتي تم تمويلها من الخارج. بالإضافة إلى ذلك، أكدت الولايات المتحدة وجود مرافق أبحاث بيولوجية في أوكرانيا".
وأضافت: "كل هذا قد يشير إلى انتهاك اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية، وتدمير تلك الأسلحة. وتنص أحكام هذه الاتفاقية على التزامات الدول تحت أي ظرف من الظروف بعدم تطوير علم الأحياء الدقيقة أو عوامل بيولوجية أو سموم التي لا يقصد منها أن تكون وقائية أو لأغراض سلمية أخرى".
تعتقد لجنة التحقيق الروسية أن القلق المفرط لممثلي الولايات المتحدة بشأن الأجسام البيولوجية الأوكرانية قد يشير إلى نية استخدامها لأغراض غير سلمية.
بناءً على هذه المعلومات، أوعز باستريكين للمحققين بفتح قضية جنائية، يتم خلالها تحديد جميع الظروف المتعلقة بتطوير أسلحة بيولوجية بالقرب من أراضي روسيا الاتحادية، وكذلك الأشخاص المسؤولين عن ذلك.