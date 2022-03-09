https://arabic.sputniknews.com/20220309/رئيس-وزراء-مصر-يوضح-خطة-الحكومة-لمواجهة-ارتفاع-الأسعار-1059679160.html
رئيس وزراء مصر يوضح خطة الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار
رئيس وزراء مصر يوضح خطة الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار
قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إن هناك خطة حكومية عاجلة لمواجهة الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع في الأسواق المصرية. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T14:06+0000
2022-03-09T14:06+0000
2022-03-09T14:06+0000
مصر
اقتصاد
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وحسب بوابة "الأهرام"، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مدبولي اليوم لاستعراض الجهود التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار والتصدي للتلاعب في الأسواق، وكذلك استعداداتها لتوفير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان، وحول تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري.وأوضح مدبولي أن خطة الحكومة تتضمن إقامة أسواق وشوادر تغطي جميع المحافظات لبيع احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات المختلفة بأسعار مخفضة، وتستمر هذه الأسواق حتى نهاية شهر رمضان.وأفاد بأن ذلك سيتم اعتبارًا من الأسبوع المقبل.وأشار إلى أنه رغم الزيادات الكبيرة التي شهدها العالم في الأسعار، إلا أن مصر حافظت على مستوى مقبول من الارتفاعات حتى لا يضار محدودي الدخل، وذلك عبر توفير السلع اللازمة في الأسواق لمواجهة الطلب عليه، وضرب مثالًا بعدد من السلع مثل الدقيق والزيت، حيث شهدت أسعارهما ارتفاعات كبيرة في العالم، إلا أن مصر حافظت على زيادة محدودة في السعر.كما ناشد مدبولي المواطنين بعدم تخزين المواد الغذائية، لافتا إلى أن الدولة المصرية لديها فائض من الاحتياطيات وهناك تنسيق بشأن هذا الموضوع.وأكد أنه سيتم التوسع في المنافذ لتوفير السلع وتم الاجتماع مع الغرف التجارية لمنع التلاعب بالأسعار.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/مصر-تعلن-فتح-أسواق-خارجية-لاستيراد-القمح-بخلاف-روسيا-وأوكرانيا-1059678416.html
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مصر, اقتصاد
رئيس وزراء مصر يوضح خطة الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار
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قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إن هناك خطة حكومية عاجلة لمواجهة الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع في الأسواق المصرية.
وحسب بوابة "الأهرام"
، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مدبولي اليوم لاستعراض الجهود التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار والتصدي للتلاعب في الأسواق، وكذلك استعداداتها لتوفير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان، وحول تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري.
وأوضح مدبولي
أن خطة الحكومة تتضمن إقامة أسواق وشوادر تغطي جميع المحافظات لبيع احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات المختلفة بأسعار مخفضة، وتستمر هذه الأسواق حتى نهاية شهر رمضان.
وأفاد بأن ذلك سيتم اعتبارًا من الأسبوع المقبل.
وأشار إلى أنه رغم الزيادات الكبيرة التي شهدها العالم في الأسعار، إلا أن مصر حافظت على مستوى مقبول من الارتفاعات حتى لا يضار محدودي الدخل، وذلك عبر توفير السلع اللازمة في الأسواق لمواجهة الطلب عليه، وضرب مثالًا بعدد من السلع مثل الدقيق والزيت، حيث شهدت أسعارهما ارتفاعات كبيرة في العالم، إلا أن مصر
حافظت على زيادة محدودة في السعر.
كما ناشد مدبولي المواطنين بعدم تخزين المواد الغذائية، لافتا إلى أن الدولة المصرية لديها فائض من الاحتياطيات وهناك تنسيق بشأن هذا الموضوع.
وأكد أنه سيتم التوسع في المنافذ لتوفير السلع وتم الاجتماع مع الغرف التجارية لمنع التلاعب بالأسعار.