https://arabic.sputniknews.com/20220309/رسميا-الأهلي-المصري-يجدد-عقد-موسيماني-لمدة-موسمين-1059659817.html
رسميا... الأهلي المصري يجدد عقد موسيماني لمدة موسمين
رسميا... الأهلي المصري يجدد عقد موسيماني لمدة موسمين
أعلن النادي "الأهلي" المصري رسميا عن تجديد عقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، لمدة موسمين قادمين. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T08:57+0000
2022-03-09T08:57+0000
2022-03-09T09:13+0000
ماتش الأهلي اليوم
نادي الأهلي
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0a/1048070425_0:0:1734:975_1920x0_80_0_0_24a5a69b0dfa1d55aadc113ff2820373.jpg
وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا، في وقت متأخر أمس الثلاثاء، أكد خلاله استمرار المدرب الجنوب أفريقي مع القلعة الحمراء، لمدة عامين قادمين بخلاف الموسم الحالي.وقال البيان إنه انطلاقا من ثقة النادي الأهلي الكبيرة في مديره الفني بيتسو موسيماني، وترجمة للإنجازات العديدة التي حققها مع لاعبيه وجهازه المعاون خلال الفترة الماضية، تعلن إدارة النادى عن تجديد عقد موسيماني لمدة عامين قادمين بخلاف الموسم الحالي.وقام المدير الفنى للأهلى ومعاونوه بالتوقيع على العقود الجديدة، وإغلاق الباب أمام كل الاجتهادات التي تعددت خلال الأسابيع الماضية.وكان الأهلي قد حقق فوزا كبيرا، أمس، على نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن لقاء مؤجل من الأسبوع الثامن في بطولة الدوري المصري، ليتربع منفردا على صدارة ترتيب البطولة.وبعد المباراة مباشرة، سافرت بعثة النادي الأهلي إلى جنوب أفريقيا، لخوض مواجهة صنداونز الجنوب أفريقي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع صنداونز يوم السبت المقبل في الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة (13:00 بتوقيت غرينتش).
https://arabic.sputniknews.com/20220308/الأهلي-يهزم-بيراميدز-بثلاثية-نظيفة-وينفرد-بصدارة-الدوري-المصري-فيديو-1059644049.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0a/1048070425_106:0:1734:1221_1920x0_80_0_0_7616b7d9c00283b467a9ef5e97c85cac.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ماتش الأهلي اليوم, نادي الأهلي, رياضة
رسميا... الأهلي المصري يجدد عقد موسيماني لمدة موسمين
08:57 GMT 09.03.2022 (تم التحديث: 09:13 GMT 09.03.2022) تابعنا عبر
أعلن النادي "الأهلي" المصري رسميا عن تجديد عقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، لمدة موسمين قادمين.
وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا، في وقت متأخر أمس الثلاثاء، أكد خلاله استمرار المدرب الجنوب أفريقي مع القلعة الحمراء، لمدة عامين قادمين بخلاف الموسم الحالي.
وقال البيان إنه انطلاقا من ثقة النادي الأهلي الكبيرة في مديره الفني بيتسو موسيماني، وترجمة للإنجازات العديدة التي حققها مع لاعبيه وجهازه المعاون خلال الفترة الماضية، تعلن إدارة النادى عن تجديد عقد موسيماني لمدة عامين قادمين بخلاف الموسم الحالي.
وقام المدير الفنى للأهلى ومعاونوه بالتوقيع على العقود الجديدة، وإغلاق الباب أمام كل الاجتهادات التي تعددت خلال الأسابيع الماضية.
وكان الأهلي
قد حقق فوزا كبيرا، أمس، على نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن لقاء مؤجل من الأسبوع الثامن في بطولة الدوري المصري، ليتربع منفردا على صدارة ترتيب البطولة.
وبعد المباراة مباشرة، سافرت بعثة النادي الأهلي إلى جنوب أفريقيا، لخوض مواجهة صنداونز الجنوب أفريقي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع صنداونز يوم السبت المقبل في الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة (13:00 بتوقيت غرينتش).