https://arabic.sputniknews.com/20220309/روسيا-تعتزم-إنتاج-40-طائرة-من-طراز-سوخوي-سوبرجت-100-سنويا-بمحركات-روسية-1059650664.html
روسيا تعتزم إنتاج 40 طائرة من طراز "سوخوي سوبرجت 100" سنويا بمحركات روسية
روسيا تعتزم إنتاج 40 طائرة من طراز "سوخوي سوبرجت 100" سنويا بمحركات روسية
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، صباح اليوم الأربعاء، أنه سيتم إنتاج نحو 40 طائرة من "طراز سوخوي سوبرجت 100" بمحركات روسية سنويًا في روسيا خلال السنوات المقبلة. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T05:20+0000
2022-03-09T05:20+0000
2022-03-09T05:27+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
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موسكو ـ سبوتنيك. وجاء في بيان للوزارة أن "طاقات الإنتاج الحالية تسمح بزيادة تصنيع طائرة سوخوي سوبرجت 100 إلى 40 طائرة في السنة".وأضافت الوزارة: "إن هذا هو المستوى الذي سنسعى إليه للوصول إلى تصنيع النسخة البديلة للاستيراد في السنوات المقبلة".وبدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح يوم 24 فبراير/ شباط الجاري، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/الخارجية-الروسية-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-ضد-روسيا-تتسبب-في-أضرار-جسيمة-لمواطني-الاتحاد---1059648992.html
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روسيا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
روسيا تعتزم إنتاج 40 طائرة من طراز "سوخوي سوبرجت 100" سنويا بمحركات روسية
05:20 GMT 09.03.2022 (تم التحديث: 05:27 GMT 09.03.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، صباح اليوم الأربعاء، أنه سيتم إنتاج نحو 40 طائرة من "طراز سوخوي سوبرجت 100" بمحركات روسية سنويًا في روسيا خلال السنوات المقبلة.
موسكو ـ سبوتنيك
. وجاء في بيان للوزارة أن "طاقات الإنتاج الحالية تسمح بزيادة تصنيع طائرة سوخوي سوبرجت 100 إلى 40 طائرة في السنة".
وأضافت الوزارة: "إن هذا هو المستوى الذي سنسعى إليه للوصول إلى تصنيع النسخة البديلة للاستيراد في السنوات المقبلة".
وبدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح يوم 24 فبراير/ شباط الجاري، عملية عسكرية خاصة
في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات
بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.