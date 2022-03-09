https://arabic.sputniknews.com/20220309/زيلينسكي-وأمير-قطر-يبحثان-سبل-حل-الأزمة-الأوكرانية-بالطرق-السلمية-1059694983.html
زيلينسكي وأمير قطر يبحثان سبل حل الأزمة الأوكرانية بالطرق السلمية
زيلينسكي وأمير قطر يبحثان سبل حل الأزمة الأوكرانية بالطرق السلمية
تلقى أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، بحثا خلاله آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية في ضوء العملية... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T20:27+0000
2022-03-09T20:27+0000
2022-03-09T20:27+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقال الديوان الأميري القطري في بيان إنه جرى خلال الاتصال "مناقشة آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية وسبل حلها بالطرق السلمية والدبلوماسية".كما استعرض الاتصال "القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة"، وفق المصدر ذاته.وهذا هو الاتصال الثاني الذي يجريه الرئيس الأوكراني بأمير دولة قطر منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.وفي اليوم ذاته، اتصل زيلينسكي بأمير قطر، وأطلعه على آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية، على ما نقلت وقتها وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا".وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس بوتين في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , أخبار أوكرانيا, روسيا
زيلينسكي وأمير قطر يبحثان سبل حل الأزمة الأوكرانية بالطرق السلمية
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تلقى أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، بحثا خلاله آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية في ضوء العملية العسكرية الروسية.
وقال الديوان الأميري القطري
في بيان إنه جرى خلال الاتصال "مناقشة آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية وسبل حلها بالطرق السلمية والدبلوماسية".
كما استعرض الاتصال "القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة"، وفق المصدر ذاته.
وهذا هو الاتصال الثاني الذي يجريه الرئيس الأوكراني بأمير دولة قطر منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.
وفي اليوم ذاته، اتصل زيلينسكي
بأمير قطر، وأطلعه على آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية، على ما نقلت وقتها وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا".
وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس بوتين في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.