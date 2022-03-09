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https://arabic.sputniknews.com/20220309/زيلينسكي-يعد-بأن-كييف-ستفعل-كل-شيء-لضمان-عمل-الممرات-الإنسانية-اليوم-1059665924.html
زيلينسكي يعد بأن كييف ستفعل كل شيء لضمان عمل الممرات الإنسانية اليوم
زيلينسكي يعد بأن كييف ستفعل كل شيء لضمان عمل الممرات الإنسانية اليوم
وعد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن كييف ستفعل كل شيء لضمان عمل الممرات الإنسانية اليوم. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T10:30+0000
2022-03-09T11:03+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال زيلينسكي: كييف ستفعل كل شيء لضمان عمل الممرات الإنسانية اليوم، مؤكدا "اتخاذ إجراءات ضد السياسيين الأوكرانيين الذين "يبحثون عن روابط مع روسيا".وصرح زيلينسكي أن "الوفد الأوكراني سوف يستعد للجولات القادمة من المفاوضات من أجل السلام".وقال: إن "ما يزيد عن 18 ألف شخص تم إجلاؤهم من المناطق السكنية في منطقة كييفسكي".وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس. ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
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روسيا, أخبار أوكرانيا

زيلينسكي يعد بأن كييف ستفعل كل شيء لضمان عمل الممرات الإنسانية اليوم

10:30 GMT 09.03.2022 (تم التحديث: 11:03 GMT 09.03.2022)
© REUTERS / STAFFالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، فرانكفورت، ألمانيا 4 مارس 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، فرانكفورت، ألمانيا 4 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© REUTERS / STAFF
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وعد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن كييف ستفعل كل شيء لضمان عمل الممرات الإنسانية اليوم.
وقال زيلينسكي: كييف ستفعل كل شيء لضمان عمل الممرات الإنسانية اليوم، مؤكدا "اتخاذ إجراءات ضد السياسيين الأوكرانيين الذين "يبحثون عن روابط مع روسيا".
وصرح زيلينسكي أن "الوفد الأوكراني سوف يستعد للجولات القادمة من المفاوضات من أجل السلام".
وقال: إن "ما يزيد عن 18 ألف شخص تم إجلاؤهم من المناطق السكنية في منطقة كييفسكي".
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس. ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
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