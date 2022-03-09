https://arabic.sputniknews.com/20220309/زيلينسكي-يوقع-قانونا-يسمح-لجميع-الأوكرانيين-باستخدام-الأسلحة-أثناء-الأحكام-العرفية-1059694873.html
زيلينسكي يوقع قانونا يسمح لجميع الأوكرانيين باستخدام الأسلحة أثناء الأحكام العرفية
زيلينسكي يوقع قانونا يسمح لجميع الأوكرانيين باستخدام الأسلحة أثناء الأحكام العرفية
وقع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي قانونا يسمح لجميع سكان أوكرانيا باستخدام الأسلحة أثناء الأحكام العرفية. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T20:17+0000
2022-03-09T20:17+0000
2022-03-09T20:26+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
الأحكام العرفية
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هذا وصوت البرلمان الأوكراني "رادا" في وقت سابق، بالإجماع على السماح للسكان المدنيين باستخدام أي أسلحة نارية أثناء الأحكام العرفية في البلاد.وجاء في البيان: "صوتت لجنة إنفاذ القانون التابعة للبرلمان الأوكراني بالإجماع للتو على زيادة كبيرة في المسؤولية الجنائية عن السرقة والنهب ورفعت جميع القيود المفروضة على استخدام السكان المدنيين للأسلحة النارية لصد العدوان المسلح الذي تشنه روسيا أو أي بلد آخر أثناء الأحكام العرفية".وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف على صفحته في "فيسبوك"، الأسبوع الماضي، إنه تم بالفعل توزيع نحو 18000 رشاش على سكان كييف.وأطلقت روسيا، في 24 شباط/ فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات"، حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, الأحكام العرفية
زيلينسكي يوقع قانونا يسمح لجميع الأوكرانيين باستخدام الأسلحة أثناء الأحكام العرفية
20:17 GMT 09.03.2022 (تم التحديث: 20:26 GMT 09.03.2022) تابعنا عبر
وقع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي قانونا يسمح لجميع سكان أوكرانيا باستخدام الأسلحة أثناء الأحكام العرفية.
هذا وصوت البرلمان الأوكراني "رادا" في وقت سابق، بالإجماع على السماح للسكان المدنيين باستخدام أي أسلحة نارية أثناء الأحكام العرفية في البلاد.
وجاء في البيان: "صوتت لجنة إنفاذ القانون التابعة للبرلمان الأوكراني بالإجماع للتو على زيادة كبيرة في المسؤولية الجنائية عن السرقة والنهب ورفعت جميع القيود المفروضة على استخدام السكان المدنيين للأسلحة النارية لصد العدوان المسلح الذي تشنه روسيا أو أي بلد آخر أثناء الأحكام العرفية".
وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف على صفحته في "فيسبوك"، الأسبوع الماضي، إنه تم بالفعل توزيع نحو 18000 رشاش على سكان كييف.
وأطلقت روسيا، في 24 شباط/ فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات"، حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.