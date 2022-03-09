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https://arabic.sputniknews.com/20220309/سلالة-دلتاكرون-تتفشى-في-أوروبا-1059685324.html
سلالة "دلتاكرون" تتفشى في أوروبا
سلالة "دلتاكرون" تتفشى في أوروبا
قالت ماريا فان كيركوف، رئيسة الفريق الفني لأمراض الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، في إفادة صحفية، إن "منظمة الصحة العالمية على علم بظهور سلالة دلتاكرون، فقد تم... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T15:50+0000
2022-03-09T15:50+0000
فيروس كورونا
علوم
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وأضافت: "تم اكتشافه في فرنسا، وهولندا، والدنمارك، ولكن تم الكشف عن مستوى منخفض للغاية (عدوى بهذه السلالة)".وأوضحت كيركوف أن "دلتاكرون نشأ من مزيج من السلالة الفرعية من سلالة دلتا، وأوميكرون، وقد تمت مناقشتها بالفعل من قبل منظمة الصحة العالمية، من قبل الخبراء في اجتماع يوم 7 مارس/ آذار".واكتشفت مجموعة من العلماء المحليين العاملين في مختبر التكنولوجيا الحيوية والفيروسات الجزيئية في جامعة قبرص، يوم 8 كانون الثاني/يناير، نوعًا جديدًا من سلالة فيروس كورونا، وهو مزيج من سلالات "دلتا" و"أوميكرون".وقال رئيس المختبر، ليونتيوس كوستريكيس، الذي كان يرأس سابقًا المجلس الاستشاري العلمي لمكافحة الأوبئة التابع لوزارة الصحة القبرصية، للصحفيين، يوم السبت، إن الباحثين أطلقوا عليه اسم "دلتاكرون" (أسم يجمع بين دلتا وأوميكرون).
https://arabic.sputniknews.com/20220309/لماذا-يحرص-بعض-الآباء-على-اختيار-أسماء-غريبة-لأبنائهم-1059684988.html
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فيروس كورونا, علوم

سلالة "دلتاكرون" تتفشى في أوروبا

15:50 GMT 09.03.2022
© REUTERS / DADO RUVICأخذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"
أخذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من المتحور الجديد من فيروس كورونا أوميكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© REUTERS / DADO RUVIC
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قالت ماريا فان كيركوف، رئيسة الفريق الفني لأمراض الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، في إفادة صحفية، إن "منظمة الصحة العالمية على علم بظهور سلالة دلتاكرون، فقد تم تسجيلها في عدد من الدول الأوروبية، لكن معدل الإصابة منخفض".
وأضافت: "تم اكتشافه في فرنسا، وهولندا، والدنمارك، ولكن تم الكشف عن مستوى منخفض للغاية (عدوى بهذه السلالة)".
وأوضحت كيركوف أن "دلتاكرون نشأ من مزيج من السلالة الفرعية من سلالة دلتا، وأوميكرون، وقد تمت مناقشتها بالفعل من قبل منظمة الصحة العالمية، من قبل الخبراء في اجتماع يوم 7 مارس/ آذار".
أطفال يقرؤون في مخيم مؤقت للاجئين من إقليم دونباس رقم13 في تاغانروغ منطقة روستوف، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
لماذا يحرص بعض الآباء على اختيار أسماء غريبة لأبنائهم
15:41 GMT
واكتشفت مجموعة من العلماء المحليين العاملين في مختبر التكنولوجيا الحيوية والفيروسات الجزيئية في جامعة قبرص، يوم 8 كانون الثاني/يناير، نوعًا جديدًا من سلالة فيروس كورونا، وهو مزيج من سلالات "دلتا" و"أوميكرون".
وقال رئيس المختبر، ليونتيوس كوستريكيس، الذي كان يرأس سابقًا المجلس الاستشاري العلمي لمكافحة الأوبئة التابع لوزارة الصحة القبرصية، للصحفيين، يوم السبت، إن الباحثين أطلقوا عليه اسم "دلتاكرون" (أسم يجمع بين دلتا وأوميكرون).
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