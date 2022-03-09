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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220309/شركات-النقل-ترفض-إعطاء-حافلات-للإجلاء-من-مدينة-سومي-الأوكرانية-1059679294.html
شركات النقل ترفض إعطاء حافلات للإجلاء من مدينة سومي الأوكرانية
شركات النقل ترفض إعطاء حافلات للإجلاء من مدينة سومي الأوكرانية
قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في سومي، إن العديد من الناقلات ترفض إعطاء حافلات للإجلاء، وتم تهديد أصحابها بالمصادرة. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T14:07+0000
2022-03-09T14:11+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية لحماية دونباس
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وأعلن دميتري زيفيتسكي، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في مدينة سومي، يوم أمس، عن "ممر أخضر" من مدينة سومي الأوكرانية، ويجري تشكيل مسارب إضافية لإجلاء المزيد من الناس.وكتب زيفيتسكي عبر قناته على "تلغرام": "الآن الوضع هادئ على الطريق السريع، الممر الأخضر (الآمن) كما كان وما زال متوفرا، في الوقت الحالي يتم تشكيل مسارب جديدة".وذكر زيفيتسكي أن "الممر الأخضر سيعمل حتى الساعة 22:00 بتوقيت موسكو، وفي حوالي الساعة 14:00 بتوقيت موسكو، لم يُسمح للناس مؤقتًا بالخروج من المدينة، حيث يتم الآن تشكيل مسارب الحافلات والسيارات الخاصة، وسيتم إرسالهم إلى بولتافا.
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أخبار أوكرانيا

شركات النقل ترفض إعطاء حافلات للإجلاء من مدينة سومي الأوكرانية

14:07 GMT 09.03.2022 (تم التحديث: 14:11 GMT 09.03.2022)
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الوضع على حدود أوكرانيا و بولندا - اللاجئون الأوكرانيون، 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في سومي، إن العديد من الناقلات ترفض إعطاء حافلات للإجلاء، وتم تهديد أصحابها بالمصادرة.
وأعلن دميتري زيفيتسكي، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في مدينة سومي، يوم أمس، عن "ممر أخضر" من مدينة سومي الأوكرانية، ويجري تشكيل مسارب إضافية لإجلاء المزيد من الناس.
وكتب زيفيتسكي عبر قناته على "تلغرام": "الآن الوضع هادئ على الطريق السريع، الممر الأخضر (الآمن) كما كان وما زال متوفرا، في الوقت الحالي يتم تشكيل مسارب جديدة".
وذكر زيفيتسكي أن "الممر الأخضر سيعمل حتى الساعة 22:00 بتوقيت موسكو، وفي حوالي الساعة 14:00 بتوقيت موسكو، لم يُسمح للناس مؤقتًا بالخروج من المدينة، حيث يتم الآن تشكيل مسارب الحافلات والسيارات الخاصة، وسيتم إرسالهم إلى بولتافا.
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