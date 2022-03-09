https://arabic.sputniknews.com/20220309/طلاب-جامعة-دمشق-بوتين-يصحح-مسار-التاريخ-ندعو-أوكرانيا-لتكون-أكثر-ذكاء-صور-1059694095.html

طلاب جامعة دمشق: بوتين يصحح مسار التاريخ.. ندعو أوكرانيا لتكون أكثر ذكاء... صور

طلاب جامعة دمشق: بوتين يصحح مسار التاريخ.. ندعو أوكرانيا لتكون أكثر ذكاء... صور

نظم طلاب جامعة دمشق، مساء اليوم، وقفة تضامنية في مدينة باسل الأسد الجامعية في منطقة المزة وسط العاصمة السورية، تأييداً لروسيا وموقفها السياسي والعسكري عبّر فيه... 09.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-09T20:03+0000

2022-03-09T20:03+0000

2022-03-09T20:03+0000

روسيا

أخبار سوريا اليوم

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المشاركون في الوقفة التي حضرتها الهيئات التدريسية الجامعية والقيادات والفعاليات الحزبية والطلابية والشعبية أكدوا أن روسيا في حربها اليوم تواجه أخطاراً جديدة تتمثل بالنازيين الجدد، وبالمختبرات البيولوجية التي عملت من خلالها الولايات المتحدة لتطوير أسلحة بيولوجية خطيرة تستهدف بها دول العالم وأن الحرب في أوكرانيا حرب عادلة للدفاع عن أمن روسيا القومي ضد تمدد حلف الناتو.حرب تعيد التوازن الاستراتيجي للعالمفي هذا المنحى أكد أمين فرع جامعة دمشق لحزب البعث الدكتور خالد الحلبوني في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" أن هذه الوقفة هي "رسالة تضامنية من الشعب السوري إلى الشعب الروسي وجيش روسيا الاتحادية التي مع سوريا في حربها ضد الإرهاب ومواجهة الحرب الكونية التي كانت تهدف إلى تدمير سوريا حضارة وشعباً وتاريخاً واليوم تشن نفس هذه الحرب على روسيا الاتحادية".وأضاف: "اليوم نحن من باب الأخلاق ومن وباب الواجب الوطني ومن باب الوفاء نقف مع شعب روسيا وموقفنا من هذه الحرب في أوكرانيا عبر عنه السيد الرئيس بشار الأسد منذ الساعات الأولى من الحرب في اتصاله الهاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما قال إن هذه الحرب هي تصحيح للتاريخ وإعادة التوازن الاستراتيجي الذي افتقده العالم منذ عام 1991 عندما انهار الاتحاد السوفيتي وتفرّدت الولايات المتحدة الأمريكية بسياسة القطب الواحد ونهبت خيرات الشعوب وعربدت على كل دول العالم، والحرب الروسية اليوم هي دفاع عن الحق وعن الأمن القومي الروسي ضد حلف الناتو الذي يتمدد نحوها من عدة اتجاهات".الناتو يهدد أمن واستقرار روسياوأشار رئيس قسم اللغة الروسية السابق في كلية الآداب الدكتور هيثم محمود في تصريح لـ سبوتنيك إلى أن "هذه الوقفة تأتي تضامناً مع الشعب الروسي الذي وقف مع سوريا في حربها ضد الإرهاب منذ عام 2015 وحتى اليوم".وقال محمود: "نحن نعبر من خلال هذه الوقفة عن وقوفنا مع الشعب الروسي الذي يواجه حلف الناتو الذي يهدد أمن واستقرار روسيا الاتحادية، وبالتالي هذه الحرب هي حرب عادلة ونحن مع الشعب الروسي في هذه الحرب".الدماء الروسية والسورية امتزجت منذ عام 2015وصرح عزيز موسى- طالب دراسات عليا في كلية العلوم السياسية لـ "سبوتنيك"، قائلاً: "أقمنا هذه الوقفة دعماً للشعب والجيش الروسي والقيادة الروسية في المعركة العسكرية التي تخوضها في أوكرانيا وذلك بهدف ضمان الأمن الحيوي والوجودي لروسيا، خاصة وأن هذه العملية العسكرية جاءت لإعادة التوازن إلى العلاقات الدولية بعد أن كان الغرب وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية يهيمن عبر القطبية الواحدة على العالم".وأضاف : "نحن كشعب سوري بكل أطيافه ومستوياته ندعم الشعب الروسي والقيادة الروسية في هذه العملية كونها تواجه الأخطار الجديدة للعالم منفردة في أوكرانيا، والمتمثلة بالنازيين الجدد، وبالمختبرات البيولوجية التي عملت الولايات المتحدة في أوكرانيا لتطوير أسلحة بيولوجية تستهدف فيها الدول الأخرى".نقف مع الرئيس بوتينوقالت غيثاء بلال- طالبة جامعية في تصريح لـ "سبوتنيك": "الحملة الروسية هي كما قال السيد الرئيس بشار الأسد لتصحيح التاريخ، ونحن نشارك في هذه الوقفة تعبيراً عن تضامن الشعب السوري مع القيادة الروسية ومع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يواجه حرباً إعلامياً وإلكترونية وحتى فنية، ونحنا نقف معه لنوصل رسالة إلى العالم بأننا نقف مع الحق، ومع من يصحح مسار التاريخ، والذي وقف مع سوريا في محنتها وحصارها وكان الداعم الأساسي لها، نحن نقف معه وكلنا يداً بيد مع روسيا".

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, أخبار سوريا اليوم