https://arabic.sputniknews.com/20220309/عدة-أحزاب-من-سوريا-وأرمينيا-وبيلاروسيا-يؤيدون-نداء-حزب-روسيا-الموحدة-حول-أوكرانيا-1059669336.html
عدة أحزاب من سوريا وأرمينيا وبيلاروسيا يؤيدون نداء حزب "روسيا الموحدة" حول أوكرانيا
عدة أحزاب من سوريا وأرمينيا وبيلاروسيا يؤيدون نداء حزب "روسيا الموحدة" حول أوكرانيا
أيدت الجمعية الجمهورية العامة البيلاروسية "بيلايا روس" والحزب الجمهوري الأرميني وحزب البعث العربي الاشتراكي السوري نداء "روسيا الموحدة" بشأن الوضع حول الأزمة... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T11:38+0000
2022-03-09T11:38+0000
2022-03-09T11:38+0000
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في وقت سابق، أفادت الأنباء أن لجنة التعاون الدولي ودعم أعضاء حزب "روسيا الموحدة" في الخارج لجأت إلى الأطراف الشريكة مع شرح الوضع في أوكرانيا وأسباب تفاقم الأزمة.وأشار النداء إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و"الناتو" يضعون العالم على شفا حرب عالمية جديدة، معلنين عزمهم على زيادة توريد الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا.كما ورد في تقرير "روسيا الموحدة"، بأن فرض عقوبات على روسيا، لن يجبرنا على تغيير هدفنا بضمان الأمن القومي وحماية المواطنين.بيلاروسياوبحسب الخدمة الصحفية للحزب الروسي، قالت الجمعية الجمهورية العامة البيلاروسية "بيلايا روس": "لا تدافع روسيا عن نفسها فحسب، بل تدافع أيضًا عن مبادئ العدل والإنسانية جمعا".أرمينياأما الحزب الجمهوري الأرميني فقال بدوره: "الهواة لهم تأثير مدمر على إقامة الدولة ويحدثون جروحًا عميقة بالشعوب المحاصرة في مغامراتهم، وهذا هو دليل الأزمة الأوكرانية".سورياوقال حزب "البعث العربي الاشتراكي" السوري: "الناتو يشكل تهديداً خطيراً على عالمنا، وروسيا وشعبها وجيشها وقائدها يقدمون تضحيات جسيمة لمنع توسع الناتو".وأشار البعث إلى أن "روسيا لا تدافع عن نفسها فحسب ، بل تدافع عن مبادئ العالم أيضاً، العدل وكل شيء إنساني".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم العربي, العالم
عدة أحزاب من سوريا وأرمينيا وبيلاروسيا يؤيدون نداء حزب "روسيا الموحدة" حول أوكرانيا
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أيدت الجمعية الجمهورية العامة البيلاروسية "بيلايا روس" والحزب الجمهوري الأرميني وحزب البعث العربي الاشتراكي السوري نداء "روسيا الموحدة" بشأن الوضع حول الأزمة الأوكرانية.
في وقت سابق، أفادت الأنباء أن لجنة التعاون الدولي ودعم أعضاء حزب "روسيا الموحدة" في الخارج لجأت إلى الأطراف الشريكة مع شرح الوضع في أوكرانيا وأسباب تفاقم الأزمة.
وأشار النداء إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و"الناتو" يضعون العالم على شفا حرب عالمية جديدة، معلنين عزمهم على زيادة توريد الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا.
كما ورد في تقرير "روسيا الموحدة"، بأن فرض عقوبات على روسيا، لن يجبرنا على تغيير هدفنا بضمان الأمن القومي وحماية المواطنين.
وبحسب الخدمة الصحفية للحزب الروسي، قالت الجمعية الجمهورية العامة البيلاروسية "بيلايا روس": "لا تدافع روسيا عن نفسها فحسب، بل تدافع أيضًا عن مبادئ العدل والإنسانية جمعا".
أما الحزب الجمهوري الأرميني فقال بدوره: "الهواة لهم تأثير مدمر على إقامة الدولة ويحدثون جروحًا عميقة بالشعوب المحاصرة في مغامراتهم، وهذا هو دليل الأزمة الأوكرانية".
وقال حزب "البعث العربي الاشتراكي" السوري: "الناتو يشكل تهديداً خطيراً على عالمنا، وروسيا وشعبها وجيشها وقائدها يقدمون تضحيات جسيمة لمنع توسع الناتو".
وأشار البعث إلى أن "روسيا لا تدافع عن نفسها فحسب ، بل تدافع عن مبادئ العالم أيضاً، العدل وكل شيء إنساني".