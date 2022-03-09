https://arabic.sputniknews.com/20220309/علماء-يكتشفون-قدرات-تنبؤ-لدى-قردة-الشمبانزي-1059680207.html

علماء يكتشفون قدرات "تنبؤ" لدى قردة الشمبانزي

علماء يكتشفون قدرات "تنبؤ" لدى قردة الشمبانزي

اعتبر علم الأحياء، ونظرية التطور بشكل خاص، بأن البشر يتشاركون الكثير مع فصيلة "القردة العليا"، أو الرئيسيات، حتى افترضوا أن البشر والقردة العليا يتشاركان سلفا... 09.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-09T14:28+0000

2022-03-09T14:28+0000

2022-03-09T14:28+0000

علوم

منوعات

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وميّز البشر بين الجرائم المرتكبة عمدًا وتلك التي تُرتكب عن طريق الإهمال أو القوة القاهرة على سبيل المثال، وتعاملوا مع الجرائم عن طريق الإهمال (أو بسبب الضرورة)، بشكل أقل حدة.ووصفت مقالة حديثة في مجلة "بيولوجي ليترز"، أن "الشمبانزي يفعل الشيء نفسه، حيث أجرت تجربة كان على القرود فيها إعطاء شيء للمشاركين، والحصول على مكافأة (طعام) في المقابل، ولكن المكافأة من نوعين، لذيذة وعادية".وفي بعض الحالات، رأى الشمبانزي أن الشخص لديه حرية الخيار فيما يقدمه لهم، وفي بعض الحالات رأوا أنه لا يوجد لدى الشخص خيار، وأن الشخص يعطي فقط ما يتوفر لديه.كما اتضح، كان الشمبانزي قادرًا تمامًا على التمييز بين النوايا السيئة للناس وقوة الظروف، فإذا أعطاهم المشارك المكافأة العادية، مع قدرته على تقديم الخيار الأفضل، فإن القرود ببساطة بصقوا عليه، وإذا أظهر المشارك للشمبانزي أنه ببساطة لا يستطيع أن يمنحهم شيئًا ألذ طعمًا، فقد تعاملوا مع هذا بتفهم كامل.وتوضح هذه التجربة أن الشمبانزي قادر (كالبشر)، على تحديد نوايا الطرف الآخر، وتقدير الظروف، والحكم بناء عليها، مما يعتبر نتائج مهمة في المستقبل، لعلماء النفس والبيولوجيا.

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علوم, منوعات