https://arabic.sputniknews.com/20220309/عمدة-بلدية-إنرغودار-الأوكرانية-يعلن-عن-فتح-ممر-لإجلاء-السكان-1059656057.html
عمدة بلدية إنرغودار الأوكرانية يعلن عن فتح ممر لإجلاء السكان
عمدة بلدية إنرغودار الأوكرانية يعلن عن فتح ممر لإجلاء السكان
أعلن عمدة البلدية في إنرغودار الأوكرانية دميتري أورلوف، اليوم الأربعاء، افتتاح ممر إنساني لإجلاء السكان في زابوروجيا. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T08:11+0000
2022-03-09T08:11+0000
2022-03-09T08:11+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1059134021_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_4cc588a1d82afa7717f26c1b2fe925f7.jpg
وكتب على تلغرام: "انتباه! انتباه! انتباه! عاجل! لكل سكان إنرغودار، القرى المجاورة لفاسيليفسكي، كامينكا دنيبروفسكي، مناطق في-بيلوزيرسكي !!!! اليوم، 9 مارس/آذار، هناك ممر إنساني يجري تنظيمه من زابوروجيا إلى إنرغودار تحت رعاية الصليب الأحمر - لإجلاء السكان - إلى مدينة زابوروجيا! من الساعة 9.00 (10:00 بتوقيت موسكو) - تم إعلان وقف إطلاق النار".وأضاف أورلوف أنه سيتم تسليم الأنسولين وبعض الأدوية والأطعمة الجافة تقريبًا من الساعة 12.00 إلى الساعة 13.00 (13.00 إلى 14.00 بتوقيت موسكو) إلى إنرغودار لمزيد من تنظيم المقاصف الاجتماعية المجانية في المدارس ودعم الفئات الأكثر ضعفًا من السكان.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1059134021_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_1efa199b37131c4cc1b26ff7f28754d3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
عمدة بلدية إنرغودار الأوكرانية يعلن عن فتح ممر لإجلاء السكان
تابعنا عبر
أعلن عمدة البلدية في إنرغودار الأوكرانية دميتري أورلوف، اليوم الأربعاء، افتتاح ممر إنساني لإجلاء السكان في زابوروجيا.
وكتب على تلغرام: "انتباه! انتباه! انتباه! عاجل! لكل سكان إنرغودار، القرى المجاورة لفاسيليفسكي، كامينكا دنيبروفسكي، مناطق في-بيلوزيرسكي !!!! اليوم، 9 مارس/آذار، هناك ممر إنساني يجري تنظيمه من زابوروجيا إلى إنرغودار تحت رعاية الصليب الأحمر - لإجلاء السكان - إلى مدينة زابوروجيا! من الساعة 9.00 (10:00 بتوقيت موسكو) - تم إعلان وقف إطلاق النار".
وأضاف أورلوف أنه سيتم تسليم الأنسولين وبعض الأدوية والأطعمة الجافة تقريبًا من الساعة 12.00 إلى الساعة 13.00 (13.00 إلى 14.00 بتوقيت موسكو) إلى إنرغودار لمزيد من تنظيم المقاصف الاجتماعية المجانية في المدارس ودعم الفئات الأكثر ضعفًا من السكان.