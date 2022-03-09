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https://arabic.sputniknews.com/20220309/عمدة-بلدية-إنرغودار-الأوكرانية-يعلن-عن-فتح-ممر-لإجلاء-السكان-1059656057.html
عمدة بلدية إنرغودار الأوكرانية يعلن عن فتح ممر لإجلاء السكان
عمدة بلدية إنرغودار الأوكرانية يعلن عن فتح ممر لإجلاء السكان
أعلن عمدة البلدية في إنرغودار الأوكرانية دميتري أورلوف، اليوم الأربعاء، افتتاح ممر إنساني لإجلاء السكان في زابوروجيا. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T08:11+0000
2022-03-09T08:11+0000
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أخبار أوكرانيا
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وكتب على تلغرام: "انتباه! انتباه! انتباه! عاجل! لكل سكان إنرغودار، القرى المجاورة لفاسيليفسكي، كامينكا دنيبروفسكي، مناطق في-بيلوزيرسكي !!!! اليوم، 9 مارس/آذار، هناك ممر إنساني يجري تنظيمه من زابوروجيا إلى إنرغودار تحت رعاية الصليب الأحمر - لإجلاء السكان - إلى مدينة زابوروجيا! من الساعة 9.00 (10:00 بتوقيت موسكو) - تم إعلان وقف إطلاق النار".وأضاف أورلوف أنه سيتم تسليم الأنسولين وبعض الأدوية والأطعمة الجافة تقريبًا من الساعة 12.00 إلى الساعة 13.00 (13.00 إلى 14.00 بتوقيت موسكو) إلى إنرغودار لمزيد من تنظيم المقاصف الاجتماعية المجانية في المدارس ودعم الفئات الأكثر ضعفًا من السكان.
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أخبار أوكرانيا

عمدة بلدية إنرغودار الأوكرانية يعلن عن فتح ممر لإجلاء السكان

08:11 GMT 09.03.2022
© Sputnik . Sergey Baturin / الذهاب إلى بنك الصورإجلاء جماعي للمدنيين من جمهورية دونيتسك الشعبية إلى أراضي روسيا في منطقة ء روستوف الروسية، 18 فبراير 2022
إجلاء جماعي للمدنيين من جمهورية دونيتسك الشعبية إلى أراضي روسيا في منطقة ء روستوف الروسية، 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© Sputnik . Sergey Baturin
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أعلن عمدة البلدية في إنرغودار الأوكرانية دميتري أورلوف، اليوم الأربعاء، افتتاح ممر إنساني لإجلاء السكان في زابوروجيا.
وكتب على تلغرام: "انتباه! انتباه! انتباه! عاجل! لكل سكان إنرغودار، القرى المجاورة لفاسيليفسكي، كامينكا دنيبروفسكي، مناطق في-بيلوزيرسكي !!!! اليوم، 9 مارس/آذار، هناك ممر إنساني يجري تنظيمه من زابوروجيا إلى إنرغودار تحت رعاية الصليب الأحمر - لإجلاء السكان - إلى مدينة زابوروجيا! من الساعة 9.00 (10:00 بتوقيت موسكو) - تم إعلان وقف إطلاق النار".
وأضاف أورلوف أنه سيتم تسليم الأنسولين وبعض الأدوية والأطعمة الجافة تقريبًا من الساعة 12.00 إلى الساعة 13.00 (13.00 إلى 14.00 بتوقيت موسكو) إلى إنرغودار لمزيد من تنظيم المقاصف الاجتماعية المجانية في المدارس ودعم الفئات الأكثر ضعفًا من السكان.
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