https://arabic.sputniknews.com/20220309/غانتس-عن-زيارة-هرتسوغ-لتركيا-مصلحة-أمنية-مشتركة-للبلدين-1059689895.html

غانتس عن زيارة هرتسوغ لتركيا: مصلحة أمنية مشتركة للبلدين

غانتس عن زيارة هرتسوغ لتركيا: مصلحة أمنية مشتركة للبلدين

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأربعاء، إن اسئتناف العلاقات بين بلاده وتركيا مصلحة أمنية مشتركة للبلدين. 09.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-09T17:29+0000

2022-03-09T17:29+0000

2022-03-09T17:29+0000

أخبار تركيا اليوم

رجب طيب أردوغان

بيني غانتس

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جاء ذلك في كلمة ألقاها غانتس في جبل هرتسل في القدس، خلال حفل بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس تنظيم "الهاغاناه" الصهيوني العسكري، على ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وتطرق غانتس إلى زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إلى أنقرة اليوم ولقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وقال غانتس في هذا الصدد: "تنبع محاولة استئناف العلاقات مع أنقرة أيضا من مصلحة أمنية مشتركة للبلدين، والحاجة للحفاظ على استقرار العالم والشرق الأوسط".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، وصل هرتسوغ إلى تركيا والتقى أردوغان في قصره بأنقرة، في زيارة هي الأولى منذ 14 عاما.وقال الرئيس التركي في مؤتمر صحفي مشترك عقد لاحقا: "أكدت في حديثنا على أهمية حل الدولتين (دولة فلسطينية إلى جانب أخرى إسرائيلية). معاداة السامية جريمة ضد الإنسانية. الفترة المقبلة ستؤدي إلى فرص جديدة".وأضاف أردوغان: "أعتقد أن هذه الزيارة التاريخية ستكون نقطة تحول في العلاقات بين تركيا وإسرائيل. لتعزيز العلاقات له قيمة كبيرة لبلدنا. إنه يحدث بعد سنوات عديدة، وأنا واثق من أن الزيارة ستفتح طريقا جديدا".من جانبه، شكر هرتسوغ أردوغان باللغة التركية، قائلا: "هذه لحظة مهمة في العلاقات بين البلدين بعدما مرت بفترة من الجفاف".وأضاف هرتسوغ: "إنه لشرف عظيم أن نرسي الأسس لتنمية علاقات الصداقة. سنحاول تعزيز الحوار ودراسته بالأفعال والاحترام المتبادل".ومضى الرئيس الإسرائيلي قائلا: "علينا أن نتفق مقدما على أننا لن نكون قادرين على الاتفاق على كل شيء، لكننا سنسعى جاهدين لحل النزاعات باحترام متبادل وانفتاح، من خلال الآليات الصحيحة التي نبنيها بشكل مشترك، وسوف نتطلع معا لمستقبل مشترك".وهرتسوغ أول زعيم إسرائيلي يزور تركيا منذ عام 2008. وكانت آخر زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي إلى تركيا في عام 2003.ويقول محللون في إسرائيل إن زيارة هرتسوغ هي جزء من تطور إيجابي وترمز إلى بداية عهد جديد في العلاقات الإسرائيلية التركية.

https://arabic.sputniknews.com/20220309/أردوغان-عقب-لقاء-هرتسوغ-زيارة-تاريخية-ونقطة-تحول-في-العلاقات-بين-تركيا-وإسرائيل-فيديو-1059688575.html

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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, بيني غانتس