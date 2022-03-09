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فرنسا تتنبأ بجوع في العالم بسبب الوضع في أوكرانيا
فرنسا تتنبأ بجوع في العالم بسبب الوضع في أوكرانيا
أشارت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن وزير الزراعة والغذاء الفرنسي جوليان دينورماندي، أن الوضع في أوكرانيا يهدد بإثارة أزمة غذاء عالمية هذا العام. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T06:41+0000
2022-03-09T06:41+0000
أخبار فرنسا
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وأضاف الوزير بحسب ما نشرته صحيفة "لو فيجارو": " أن هناك دولا كثيرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​تعتمد على استيراد القمح من روسيا وأوكرانيا".وبحسب المنشور، فإن دولا مثل قطر ورواندا وقيرغيزستان ومصر تعتمد بنسبة 80٪ على إمدادات القمح من روسيا، بينما تعتمد تركيا على 70٪.وفي هذا الصدد دعا السياسي الفرنسي إلى اتخاذ خطوات لتجنب أزمة الغذاء في العام ونصف العام المقبل. في 24 فبراير، بدأت روسيا بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".وبحسب قوله ، من المخطط تنفيذ "نزع السلاح ونزع السلاح من أوكرانيا" وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة. ردا على ذلك، فرض الغرب عقوبات جديدة ضد روسيا، شملت العديد من قطاعات الاقتصاد.
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أخبار فرنسا

فرنسا تتنبأ بجوع في العالم بسبب الوضع في أوكرانيا

06:41 GMT 09.03.2022
© Sputnik . MOUHAMED DAMOURالحصاد بدأ مجددا.. هل تعود سوريا إلى تصدير القمح؟
الحصاد بدأ مجددا.. هل تعود سوريا إلى تصدير القمح؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© Sputnik . MOUHAMED DAMOUR
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أشارت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن وزير الزراعة والغذاء الفرنسي جوليان دينورماندي، أن الوضع في أوكرانيا يهدد بإثارة أزمة غذاء عالمية هذا العام.
وأضاف الوزير بحسب ما نشرته صحيفة "لو فيجارو": " أن هناك دولا كثيرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​تعتمد على استيراد القمح من روسيا وأوكرانيا".
وقال إن الأحداث الجارية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما سيكون له أيضا تأثير على علف الماشية.
وبحسب المنشور، فإن دولا مثل قطر ورواندا وقيرغيزستان ومصر تعتمد بنسبة 80٪ على إمدادات القمح من روسيا، بينما تعتمد تركيا على 70٪.
وفي هذا الصدد دعا السياسي الفرنسي إلى اتخاذ خطوات لتجنب أزمة الغذاء في العام ونصف العام المقبل.
في 24 فبراير، بدأت روسيا بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".وبحسب قوله ، من المخطط تنفيذ "نزع السلاح ونزع السلاح من أوكرانيا" وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
ردا على ذلك، فرض الغرب عقوبات جديدة ضد روسيا، شملت العديد من قطاعات الاقتصاد.
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