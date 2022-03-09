https://arabic.sputniknews.com/20220309/فنلندا-تدعم-توسيع-حظر-البنوك-الروسية-في-نظام-سويفت-1059664198.html
فنلندا تدعم توسيع حظر البنوك الروسية في نظام سويفت
فنلندا تدعم توسيع حظر البنوك الروسية في نظام سويفت
أعلنت رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين، اليوم الأربعاء، أن بلادها تدعم توسيع حظر الاتحاد الأوروبي لنظام الدفع سويفت ليشمل جميع البنوك الروسية. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T10:04+0000
2022-03-09T10:04+0000
2022-03-09T10:04+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
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ونقلت "رويترز" عن مارين، قولها بأن هذا التوجه الذي تتخذه بلادها يأتي ردا على العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا، حيث أكدت رئيسة الحكومة الفنلندية أن بلادها "تؤيد فرض عقوبات شديدة".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، يوم السبت الماضي، أن بلاده مستعدة لمناقشة إمكانية الانضمام إلى حلف الناتو، لأن الوضع تغير بشكل كبير.وقال الرئيس: "لقد تغير الوضع في كل من فنلندا والسويد. لأول مرة نرى الأغلبية تؤيد (الانضمام إلى حلف الناتو) وفقًا لاستطلاعات الرأي. نحن الآن منفتحون على مناقشة هذا الأمر في البرلمان".وكان انضمام فنلندا والسويد وغيرهما محور خلاف خلال الفترة الماضية، حيث سبق للأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، التصريح بأن السويد وفنلندا تمتثلان إلى حد كبير للمعايير الدفاعية لحلف الناتو، ويمكنهما الانضمام إليه حال وجود قرار سياسي.وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس إستونيا، ألار كاريس: "السويد وفنلندا تعتبران شريكتين وثيقتين لنا، وكنا نعمل معاً ونجري تدريبات مشتركة، وتلبيان معايير الناتو في معظم المجالات ولديهما مؤسسات أمنية ودفاعية جيدة، ما يعني أنه بإمكانهما الانضمام بسرعة (لحلف الناتو) إذا تقدمتا بمثل هذا الطلب".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
فنلندا تدعم توسيع حظر البنوك الروسية في نظام سويفت
تابعنا عبر
أعلنت رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين، اليوم الأربعاء، أن بلادها تدعم توسيع حظر الاتحاد الأوروبي لنظام الدفع سويفت ليشمل جميع البنوك الروسية.
ونقلت "رويترز" عن مارين، قولها بأن هذا التوجه الذي تتخذه بلادها يأتي ردا على العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا، حيث أكدت رئيسة الحكومة الفنلندية أن بلادها "تؤيد فرض عقوبات شديدة".
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، يوم السبت الماضي، أن بلاده مستعدة لمناقشة إمكانية الانضمام إلى حلف الناتو،
لأن الوضع تغير بشكل كبير.
وقال الرئيس: "لقد تغير الوضع في كل من فنلندا والسويد. لأول مرة نرى الأغلبية تؤيد (الانضمام إلى حلف الناتو) وفقًا لاستطلاعات الرأي. نحن الآن منفتحون على مناقشة هذا الأمر في البرلمان".
وكان انضمام فنلندا والسويد وغيرهما محور خلاف خلال الفترة الماضية، حيث سبق للأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، التصريح بأن السويد وفنلندا تمتثلان إلى حد كبير للمعايير الدفاعية لحلف الناتو، ويمكنهما الانضمام إليه حال وجود قرار سياسي.
وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس إستونيا، ألار كاريس: "السويد وفنلندا تعتبران شريكتين وثيقتين لنا، وكنا نعمل معاً ونجري تدريبات مشتركة، وتلبيان معايير الناتو في معظم المجالات ولديهما مؤسسات أمنية ودفاعية جيدة، ما يعني أنه بإمكانهما الانضمام بسرعة (لحلف الناتو) إذا تقدمتا بمثل هذا الطلب".