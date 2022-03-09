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https://arabic.sputniknews.com/20220309/فيتش-تخفض-التصنيف-الافتراضي-طويل-الأجل-لإصدار-العملات-الأجنبية-في-روسيا-إلى-سي-1059670988.html
"فيتش" تخفض التصنيف الافتراضي طويل الأجل لإصدار العملات الأجنبية في روسيا إلى "سي"
"فيتش" تخفض التصنيف الافتراضي طويل الأجل لإصدار العملات الأجنبية في روسيا إلى "سي"
أعلنت وكالة التصنيف الدولية "فيتش" أنها خفضت التصنيف الافتراضي طويل الأجل للمصدر الروسي (IDR) بالعملة الأجنبية إلى "سي". 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T11:46+0000
2022-03-09T11:46+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
اقتصاد
روسيا
العملة الأجنبية
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بالإضافة إلى ذلك، خفضت الوكالة تصنيف العملة الوطنية طويل الأجل لروسيا إلى "سي" من "بي بلوس" كما تم تخفيض التصنيف قصير الأجل للعملات الأجنبية والوطنية إلى "سي" بعدما كان في التصنيف "بي".وتشير الوكالة إلى أن الأحداث التي وقعت منذ 2 مارس (عندما خفضت وكالة فيتش التصنيف الروسي إلى "بي" من "بي بي بي") "قوضت بشكل أكبر رغبة روسيا في خدمة الدين العام".تعتقد فيتش أن زيادة تشديد العقوبات والمقترحات التي يمكن أن تقيد تجارة الطاقة تزيد من احتمالية رد فعل سياسي روسي يتضمن على الأقل تخلفا جزئيا عن التزامات ديونها.في وقت سابق، أعلنت وكالة "فيتش" عن تعليق أنشطتها التجارية في روسيا، على وجه الخصوص، من خلال قسمي تصنيفات فيتش و"فيتش سوليوشنز". في الوقت نفسه، ستواصل الوكالة تزويد السوق بموادها التحليلية المستقلة من قبل موظفين خارج الدولة.وتجدر الإشارة إلى أن التصنيف "سي" يعكس موقف الوكالة من حتمية التخلف عن سداد الديون السيادية.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/خبير-اقتصاد-عالمي-مختلف-عن-معاهدة-بريتون-وودز-سينشأ-حال-استمر-فرض-العقوبات-على-روسيا-1059663729.html
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اقتصاد, روسيا, العملة الأجنبية

"فيتش" تخفض التصنيف الافتراضي طويل الأجل لإصدار العملات الأجنبية في روسيا إلى "سي"

11:46 GMT 09.03.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstovaالبنك المركزي الروسي
البنك المركزي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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أعلنت وكالة التصنيف الدولية "فيتش" أنها خفضت التصنيف الافتراضي طويل الأجل للمصدر الروسي (IDR) بالعملة الأجنبية إلى "سي".
بالإضافة إلى ذلك، خفضت الوكالة تصنيف العملة الوطنية طويل الأجل لروسيا إلى "سي" من "بي بلوس" كما تم تخفيض التصنيف قصير الأجل للعملات الأجنبية والوطنية إلى "سي" بعدما كان في التصنيف "بي".
وتشير الوكالة إلى أن الأحداث التي وقعت منذ 2 مارس (عندما خفضت وكالة فيتش التصنيف الروسي إلى "بي" من "بي بي بي") "قوضت بشكل أكبر رغبة روسيا في خدمة الدين العام".
تعتقد فيتش أن زيادة تشديد العقوبات والمقترحات التي يمكن أن تقيد تجارة الطاقة تزيد من احتمالية رد فعل سياسي روسي يتضمن على الأقل تخلفا جزئيا عن التزامات ديونها.
روبل - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
خبير: اقتصاد عالمي مختلف عن معاهدة "بريتون وودز" سينشأ حال استمر فرض العقوبات على روسيا
09:59 GMT
في وقت سابق، أعلنت وكالة "فيتش" عن تعليق أنشطتها التجارية في روسيا، على وجه الخصوص، من خلال قسمي تصنيفات فيتش و"فيتش سوليوشنز". في الوقت نفسه، ستواصل الوكالة تزويد السوق بموادها التحليلية المستقلة من قبل موظفين خارج الدولة.
وتجدر الإشارة إلى أن التصنيف "سي" يعكس موقف الوكالة من حتمية التخلف عن سداد الديون السيادية.
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