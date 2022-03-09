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Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/قوات-أوكرانية-متقهقرة-تتخلى-عن-أقبح-عربة-مدرعة-في-العالم-1059670521.html
قوات أوكرانية متقهقرة تتخلى عن أقبح عربة مدرعة في العالم
قوات أوكرانية متقهقرة تتخلى عن أقبح عربة مدرعة في العالم
من بين الآليات العسكرية التي تركتها قوات نظام الحكم الأوكراني المتقهقرة في منطقة دونباس أمام قوات الدفاع الشعبي لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ناقلات الجنود... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T11:41+0000
2022-03-09T11:41+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وتعتبر ناقلة الجنود "ساكسون"، وهي من صنع بريطاني، أقبح عربة مدرعة في العالم. وتمت صناعتها في سبعينات القرن الماضي لنقل رجال الشرطة. ولأن القوات المسلحة البريطانية لم تملك في الثمانينات ناقلات الجنود الحديثة فإنها أقبلت على شراء عربات "ساكسون". ولم تنل هذه العربات إعجاب القوات البريطانية، ولكنها لم تر مفرا من شرائها لعدم وجود البديل.وتزن عربة "ساكسون" نحو 11 طنّا، وتتسع لـ8 جنود. ولا تستطيع دروعها مقاومة الألغام.واستُخدمت ناقلات الجنود "ساكسون" في أفغانستان والبوسنة والعراق. وبيّن استخدامها أنها قابلة للانقلاب. وتوقف الجيش البريطاني عن استخدامها في عام 2008. وتم إرسال أكثر من 70 عربة من طراز "ساكسون" إلى أوكرانيا.وتبيّن المعلومات الواردة من مناطق العملية العسكرية الخاصة الروسية أن "الهدايا" البريطانية لا تستطيع أن تساعد الجيش الأوكراني، وفقا لما ذكرته "روسيسكايا غازيتا".وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط 2022، لحماية الناس من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي يرتكب الإبادة الجماعية ضدهم على مدى ثمانية أعوام، حسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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الأخبار
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أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

قوات أوكرانية متقهقرة تتخلى عن أقبح عربة مدرعة في العالم

11:41 GMT 09.03.2022
© Sputnik . Viktor Antonuk / الذهاب إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 8 مارس 2022
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 8 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© Sputnik . Viktor Antonuk
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من بين الآليات العسكرية التي تركتها قوات نظام الحكم الأوكراني المتقهقرة في منطقة دونباس أمام قوات الدفاع الشعبي لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ناقلات الجنود ساكسون.
وتعتبر ناقلة الجنود "ساكسون"، وهي من صنع بريطاني، أقبح عربة مدرعة في العالم. وتمت صناعتها في سبعينات القرن الماضي لنقل رجال الشرطة. ولأن القوات المسلحة البريطانية لم تملك في الثمانينات ناقلات الجنود الحديثة فإنها أقبلت على شراء عربات "ساكسون". ولم تنل هذه العربات إعجاب القوات البريطانية، ولكنها لم تر مفرا من شرائها لعدم وجود البديل.
وتزن عربة "ساكسون" نحو 11 طنّا، وتتسع لـ8 جنود. ولا تستطيع دروعها مقاومة الألغام.
واستُخدمت ناقلات الجنود "ساكسون" في أفغانستان والبوسنة والعراق. وبيّن استخدامها أنها قابلة للانقلاب. وتوقف الجيش البريطاني عن استخدامها في عام 2008. وتم إرسال أكثر من 70 عربة من طراز "ساكسون" إلى أوكرانيا.
وتبيّن المعلومات الواردة من مناطق العملية العسكرية الخاصة الروسية أن "الهدايا" البريطانية لا تستطيع أن تساعد الجيش الأوكراني، وفقا لما ذكرته "روسيسكايا غازيتا".
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط 2022، لحماية الناس من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي يرتكب الإبادة الجماعية ضدهم على مدى ثمانية أعوام، حسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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