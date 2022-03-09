https://arabic.sputniknews.com/20220309/قوات-أوكرانية-متقهقرة-تتخلى-عن-أقبح-عربة-مدرعة-في-العالم-1059670521.html
قوات أوكرانية متقهقرة تتخلى عن أقبح عربة مدرعة في العالم
قوات أوكرانية متقهقرة تتخلى عن أقبح عربة مدرعة في العالم
من بين الآليات العسكرية التي تركتها قوات نظام الحكم الأوكراني المتقهقرة في منطقة دونباس أمام قوات الدفاع الشعبي لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ناقلات الجنود... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T11:41+0000
2022-03-09T11:41+0000
2022-03-09T11:41+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وتعتبر ناقلة الجنود "ساكسون"، وهي من صنع بريطاني، أقبح عربة مدرعة في العالم. وتمت صناعتها في سبعينات القرن الماضي لنقل رجال الشرطة. ولأن القوات المسلحة البريطانية لم تملك في الثمانينات ناقلات الجنود الحديثة فإنها أقبلت على شراء عربات "ساكسون". ولم تنل هذه العربات إعجاب القوات البريطانية، ولكنها لم تر مفرا من شرائها لعدم وجود البديل.وتزن عربة "ساكسون" نحو 11 طنّا، وتتسع لـ8 جنود. ولا تستطيع دروعها مقاومة الألغام.واستُخدمت ناقلات الجنود "ساكسون" في أفغانستان والبوسنة والعراق. وبيّن استخدامها أنها قابلة للانقلاب. وتوقف الجيش البريطاني عن استخدامها في عام 2008. وتم إرسال أكثر من 70 عربة من طراز "ساكسون" إلى أوكرانيا.وتبيّن المعلومات الواردة من مناطق العملية العسكرية الخاصة الروسية أن "الهدايا" البريطانية لا تستطيع أن تساعد الجيش الأوكراني، وفقا لما ذكرته "روسيسكايا غازيتا".وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط 2022، لحماية الناس من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي يرتكب الإبادة الجماعية ضدهم على مدى ثمانية أعوام، حسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
قوات أوكرانية متقهقرة تتخلى عن أقبح عربة مدرعة في العالم
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من بين الآليات العسكرية التي تركتها قوات نظام الحكم الأوكراني المتقهقرة في منطقة دونباس أمام قوات الدفاع الشعبي لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ناقلات الجنود ساكسون.
وتعتبر ناقلة الجنود "ساكسون"، وهي من صنع بريطاني، أقبح عربة مدرعة في العالم. وتمت صناعتها في سبعينات القرن الماضي لنقل رجال الشرطة. ولأن القوات المسلحة البريطانية لم تملك في الثمانينات ناقلات الجنود الحديثة فإنها أقبلت على شراء عربات "ساكسون". ولم تنل هذه العربات إعجاب القوات البريطانية، ولكنها لم تر مفرا من شرائها لعدم وجود البديل.
وتزن عربة "ساكسون" نحو 11 طنّا، وتتسع لـ8 جنود. ولا تستطيع دروعها مقاومة الألغام.
واستُخدمت ناقلات الجنود "ساكسون" في أفغانستان والبوسنة والعراق. وبيّن استخدامها أنها قابلة للانقلاب. وتوقف الجيش البريطاني عن استخدامها في عام 2008. وتم إرسال أكثر من 70 عربة من طراز "ساكسون" إلى أوكرانيا.
وتبيّن المعلومات الواردة من مناطق العملية العسكرية الخاصة الروسية أن "الهدايا" البريطانية لا تستطيع أن تساعد الجيش الأوكراني، وفقا لما ذكرته "روسيسكايا غازيتا"
.
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط 2022، لحماية الناس من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي يرتكب الإبادة الجماعية ضدهم على مدى ثمانية أعوام، حسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.