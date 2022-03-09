https://arabic.sputniknews.com/20220309/كوريا-الجنوبية-تفرج-عن-بحارة-كوريا-الشمالية-الذين-انتهكوا-حدودها-البحرية-1059655871.html
كوريا الجنوبية تفرج عن بحارة كوريا الشمالية الذين انتهكوا حدودها البحرية
كوريا الجنوبية تفرج عن بحارة كوريا الشمالية الذين انتهكوا حدودها البحرية
أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، الإفراج عن 7 بحارة من كوريا الشمالية وتسليم السفينة المحتجزة إلى بلادهم بعد أن قاموا بانتهاك الحدود البحرية بين البلدين. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T08:07+0000
2022-03-09T08:07+0000
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وحسب "رويترز"، قالت وزارة الدفاع في سيؤول في بيان، إن جيشها سلم البحارة السبعة والقارب المحتجز إلى سلطات كوريا الشمالية بالقرب من في حوالي الساعة 14:00 مساءً (0500 بتوقيت جرينتش) بعد أن طلب الطاقم العودة أثناء الاستجواب. وأوضحت الوزارة أن انتهاك الحدود البحرية من قبل بحارة كوريا الشمالية نتج عن خطأ ملاحي وعيوب ميكانيكية.وكانت كوريا الجنوبية قد احتجزت البحارة والسفينة أمس الثلاثاء، نتيجة انتهاك الحدود البحرية بين البلدين.وأطلقت قوات الجيش الجنوبي، النيران، لهدف إبعاد زورق كوري شمالي، حاول التدخل.يأتي الحادث في وقت حساس تشهده شبه الجزيرة الكورية، حيث تجري كوريا الجنوبية انتخابات رئاسية اليوم الأربعاء.كما تصاعدت التوترات بشأن التجارب الصاروخية الأخيرة لبيونغ يانغ وإشارات متزايدة إلى النشاط في موقع التجارب النووية الخاص بها.ولا تزال الكوريتان من الناحية الفنية في حالة حرب منذ انتهاء الحرب الكورية 1950-1953 بهدنة وليس معاهدة سلام.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/انطلاق-الانتخابات-الرئاسية-في-كوريا-الجنوبية-لاختيار-رئيس-جديد-لمدة-5-سنوات-مقبلة-1059652509.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الجنوبية تفرج عن بحارة كوريا الشمالية الذين انتهكوا حدودها البحرية
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أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، الإفراج عن 7 بحارة من كوريا الشمالية وتسليم السفينة المحتجزة إلى بلادهم بعد أن قاموا بانتهاك الحدود البحرية بين البلدين.
وحسب "رويترز"، قالت وزارة الدفاع في سيؤول في بيان، إن جيشها سلم البحارة السبعة والقارب المحتجز إلى سلطات كوريا الشمالية بالقرب من في حوالي الساعة 14:00 مساءً (0500 بتوقيت جرينتش) بعد أن طلب الطاقم العودة أثناء الاستجواب.
وأوضحت الوزارة أن انتهاك الحدود البحرية من قبل بحارة كوريا الشمالية نتج عن خطأ ملاحي وعيوب ميكانيكية.
وكانت كوريا الجنوبية
قد احتجزت البحارة والسفينة أمس الثلاثاء، نتيجة انتهاك الحدود البحرية بين البلدين.
وأطلقت قوات الجيش الجنوبي، النيران، لهدف إبعاد زورق كوري شمالي
، حاول التدخل.
يأتي الحادث في وقت حساس تشهده شبه الجزيرة الكورية، حيث تجري كوريا الجنوبية انتخابات رئاسية اليوم الأربعاء.
كما تصاعدت التوترات بشأن التجارب الصاروخية الأخيرة لبيونغ يانغ وإشارات متزايدة إلى النشاط في موقع التجارب النووية الخاص بها.
ولا تزال الكوريتان من الناحية الفنية في حالة حرب منذ انتهاء الحرب الكورية 1950-1953 بهدنة وليس معاهدة سلام.