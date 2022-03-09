https://arabic.sputniknews.com/20220309/كييف-تتحدث-عن-استعدادها-لتوقيع-معاهدة-أمنية-جديدة-1059682388.html
كييف تتحدث عن استعدادها لتوقيع معاهدة أمنية جديدة
كييف تتحدث عن استعدادها لتوقيع معاهدة أمنية جديدة
نناقش في هذه الحلقة: زيلينسكي: "لم نعد نرغب بالانضمام للناتو الذي لا يستطيع مواجهة روسيا"، وثائق تكشف التحضير لهجوم ضد روسيا، مواطن سعودي يستنجد بسفارة بلاده... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T14:58+0000
2022-03-09T14:58+0000
2022-03-09T14:58+0000
راديو
بلا قيود
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كييف تتحدث عن استعدادها لتوقيع معاهدة أمنية جديدة
كييف تتحدث عن استعدادها لتوقيع معاهدة أمنية جديدة
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنه فقد الاهتمام بانضمام بلاده للناتو. بعد إدراكه أن الناتو لن يواجه روسيا، فيما قال المسؤولون الأوكرانيون في الحزب الحاكم: "إن المؤسسة الحاكمة الأوكرانية توافق على تبني نظام الحياد، والتخلي عن الانضمام للناتو، و تبني معاهدة أمنية جديدة".حول هذا الموضوع، قال الباحث في الشأن السياسي، غالب صالح لـ"بلا قيود"اعتراف أممي بأنشطة بيولوجية في أوكرانيا وموسكو تطالب المجتمع الدولي بالتدخلاعترفت فكتوريا نولاند ، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية بوجود معامل بيولوجية في أوكرانيا. فيما طالبت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، المجتمع الدولي بالتدخل والتحقيق في هذه المسألة.حول هذا الموضوع، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفاستوبول، عمار قناة، لـ"بلا قيود": القوات الأوكرانية تجند الطلاب الأجانبفي تطور خطير تقوم القوات الأوكرانية بتجنيد الطلاب الأجانب ومنهم العرب، ودفعهم لحمل السلاح بالقوة ضد الجيش الروسي، وهو ما حدث مع مواطن سعودي وآخر سوداني إذ احتجزت كييف المواطن السعودي ناصر الشمري الذي استنجد بسفارة بلاده، من أجل إنقاذه من التجنيد الإجباري للمشاركة في القتال.وخلال مداخلة مع "بلا قيود" علق مدير المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، محمد جاسم على الموضوع، بقوله:الرياض وأبوظبي تغلقان الباب في وجه واشنطنأكدت تقارير صحفية أمريكية أن البيت الأبيض حاول "دون جدوى" ترتيب محادثات هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، في وقت تحاول فيه واشنطن حشد دعم دولي للمواجهة ضد روسيا و احتواء ارتفاع أسعار النفط.يأتي ذلك في وقت أثار فيه قرار حظر استيراد النفط الروسي، غضب الشارع الأمريكي.حول هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي المختص بأسواق الطاقة عامر الشوبكي، لـ"سبوتنيك": التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
كييف تتحدث عن استعدادها لتوقيع معاهدة أمنية جديدة
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: زيلينسكي: "لم نعد نرغب بالانضمام للناتو الذي لا يستطيع مواجهة روسيا"، وثائق تكشف التحضير لهجوم ضد روسيا، مواطن سعودي يستنجد بسفارة بلاده بعد تجنيده من قبل القوات الأوكرانية، مسؤولة أممية تعترف بوجود معامل بيولوجية في أوكرانيا، والرياض وأبوظبي ترفضان مطالب واشنطن فك تعاونهما النفطي مع موسكو.
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنه فقد الاهتمام بانضمام بلاده للناتو. بعد إدراكه أن الناتو لن يواجه روسيا، فيما قال المسؤولون الأوكرانيون في الحزب الحاكم: "إن المؤسسة الحاكمة الأوكرانية توافق على تبني نظام الحياد، والتخلي عن الانضمام للناتو، و تبني معاهدة أمنية جديدة".
حول هذا الموضوع، قال الباحث في الشأن السياسي، غالب صالح لـ"بلا قيود
"
"لو أن روسيا لم تكن تعلم بوجود نية مبيتة لتوجيه ضربة لها، إن كانت عسكرية، أو بيولوجية، لما بدأت بهذه الخطوة الاستباقية، لأن روسيا لا تريد الحرب، ولا تريد التوسع، بل هي تقوم بحماية أمنها القومي من تهديد وشيك".
اعتراف أممي بأنشطة بيولوجية في أوكرانيا وموسكو تطالب المجتمع الدولي بالتدخل
اعترفت فكتوريا نولاند ، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية بوجود معامل بيولوجية في أوكرانيا. فيما طالبت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، المجتمع الدولي بالتدخل والتحقيق في هذه المسألة.
حول هذا الموضوع، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفاستوبول، عمار قناة، لـ"بلا قيود
":
"هذه المعامل كانت موجودة سابقا ولكن يجب التحقيق بأنشطتها الممولة من قبل وزارة الدفاع الأمريكية، لا سيما وأن العالم شهد عامين من حرب ضد فيروس كورونا، والآن الصين إلى جانب روسيا تطالبان بتحرك دولي لمعرفة خفايا هذه الأنشطة".
القوات الأوكرانية تجند الطلاب الأجانب
في تطور خطير تقوم القوات الأوكرانية بتجنيد الطلاب الأجانب ومنهم العرب، ودفعهم لحمل السلاح بالقوة ضد الجيش الروسي، وهو ما حدث مع مواطن سعودي وآخر سوداني إذ احتجزت كييف المواطن السعودي ناصر الشمري الذي استنجد بسفارة بلاده، من أجل إنقاذه من التجنيد الإجباري للمشاركة في القتال.
وخلال مداخلة مع "بلا قيود
" علق مدير المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، محمد جاسم على الموضوع، بقوله:
"بولندا دخلت عسكريا في هذه المعركة مخالفة القانون الدولي، وسمحت لأراضيها أن تكون معبرا للمقاتلين، والتطور الخطير بتجنيد الطلاب العرب، يجب حله فورا من قبل الحكومات العربية التي تعرض مواطنوها لمثل هذه الممارسات".
الرياض وأبوظبي تغلقان الباب في وجه واشنطن
أكدت تقارير صحفية أمريكية أن البيت الأبيض حاول "دون جدوى" ترتيب محادثات هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، في وقت تحاول فيه واشنطن حشد دعم دولي للمواجهة ضد روسيا و احتواء ارتفاع أسعار النفط.
يأتي ذلك في وقت أثار فيه قرار حظر استيراد النفط الروسي، غضب الشارع الأمريكي.
حول هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي المختص بأسواق الطاقة عامر الشوبكي، لـ"سبوتنيك
":
"القرار الأمريكي أدى إلى زيادة في أسعار الوقود بأمريكا وأوروبا معا، إذ وصل لتر البنزين في بعض الولايات إلى دولار ونصف، وفي بعض دول الاتحاد الأوروبي وصل إلى دولارين لكل لتر، بينما بقي في روسيا عند نصف دولار للتر الواحد من البنزين، الولايات المتحدة امتنعت عن حظر اليورانيوم المخصب من روسيا لأن معظم محطاتها الكهرونووية التي تولد الكهرباء تعمل على اليورانيوم الروسي".
التفاصيل في الملف الصوتي...