https://arabic.sputniknews.com/20220309/كييف-تتحدث-عن-استعدادها-لتوقيع-معاهدة-أمنية-جديدة-1059682388.html

كييف تتحدث عن استعدادها لتوقيع معاهدة أمنية جديدة

كييف تتحدث عن استعدادها لتوقيع معاهدة أمنية جديدة

نناقش في هذه الحلقة: زيلينسكي: "لم نعد نرغب بالانضمام للناتو الذي لا يستطيع مواجهة روسيا"، وثائق تكشف التحضير لهجوم ضد روسيا، مواطن سعودي يستنجد بسفارة بلاده... 09.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-09T14:58+0000

2022-03-09T14:58+0000

2022-03-09T14:58+0000

راديو

بلا قيود

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كييف تتحدث عن استعدادها لتوقيع معاهدة أمنية جديدة كييف تتحدث عن استعدادها لتوقيع معاهدة أمنية جديدة

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنه فقد الاهتمام بانضمام بلاده للناتو. بعد إدراكه أن الناتو لن يواجه روسيا، فيما قال المسؤولون الأوكرانيون في الحزب الحاكم: "إن المؤسسة الحاكمة الأوكرانية توافق على تبني نظام الحياد، والتخلي عن الانضمام للناتو، و تبني معاهدة أمنية جديدة".حول هذا الموضوع، قال الباحث في الشأن السياسي، غالب صالح لـ"بلا قيود"اعتراف أممي بأنشطة بيولوجية في أوكرانيا وموسكو تطالب المجتمع الدولي بالتدخلاعترفت فكتوريا نولاند ، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية بوجود معامل بيولوجية في أوكرانيا. فيما طالبت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، المجتمع الدولي بالتدخل والتحقيق في هذه المسألة.حول هذا الموضوع، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفاستوبول، عمار قناة، لـ"بلا قيود": القوات الأوكرانية تجند الطلاب الأجانبفي تطور خطير تقوم القوات الأوكرانية بتجنيد الطلاب الأجانب ومنهم العرب، ودفعهم لحمل السلاح بالقوة ضد الجيش الروسي، وهو ما حدث مع مواطن سعودي وآخر سوداني إذ احتجزت كييف المواطن السعودي ناصر الشمري الذي استنجد بسفارة بلاده، من أجل إنقاذه من التجنيد الإجباري للمشاركة في القتال.وخلال مداخلة مع "بلا قيود" علق مدير المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، محمد جاسم على الموضوع، بقوله:الرياض وأبوظبي تغلقان الباب في وجه واشنطنأكدت تقارير صحفية أمريكية أن البيت الأبيض حاول "دون جدوى" ترتيب محادثات هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، في وقت تحاول فيه واشنطن حشد دعم دولي للمواجهة ضد روسيا و احتواء ارتفاع أسعار النفط.يأتي ذلك في وقت أثار فيه قرار حظر استيراد النفط الروسي، غضب الشارع الأمريكي.حول هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي المختص بأسواق الطاقة عامر الشوبكي، لـ"سبوتنيك": التفاصيل في الملف الصوتي...

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نغم كباس https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

راديو, بلا قيود, аудио