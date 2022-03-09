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لبنان: المفاوضات مع صندوق النقد تحتاج إلى وقت
لبنان: المفاوضات مع صندوق النقد تحتاج إلى وقت
قال نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، اليوم الأربعاء، إن المفاوضات اللبنانية مع صندوق النقد الدولي تسير في الاتجاه الصحيح. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T20:44+0000
2022-03-09T20:44+0000
أخبار لبنان
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جاء ذلك خلال لقاء حواري تشاركي مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول مسار المفاوضات، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.وقال الشامي الذي يترأس الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد إنه أطلع المجلس والحضور على مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشكل مختصر.كما أطلعهما على الإصلاحات المطلوبة من لبنان للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.ورأى أن مسار المفاوضات مع صندوق النقد يسير في الاتجاه الصحيح، لافتا إلى أن "الوصول إلى النتيجة النهائية قد يكون الأسابيع القليلة المقبلة في حال تضافرت جميع الجهود".وأكد أن الوضع الاقتصادي والمالي في بلاده صعب للغاية وقد يكون لا مثيل له في التاريخ الحديث.واعتبر أن المفاوضات مع صندوق النقد تحتاج إلى وقت، مضيفا: "لكننا نتقدم بها ونتمنى الوصول إلى نهايتها في المستقبل القريب".
https://arabic.sputniknews.com/20220309/هيئة-تحقيق-مصرف-لبنان-تطلب-أسماء-السياسيين-ممن-لم-يعيدوا-الأموال-من-الخارج-1059685628.html
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أخبار لبنان

لبنان: المفاوضات مع صندوق النقد تحتاج إلى وقت

20:44 GMT 09.03.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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قال نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، اليوم الأربعاء، إن المفاوضات اللبنانية مع صندوق النقد الدولي تسير في الاتجاه الصحيح.
جاء ذلك خلال لقاء حواري تشاركي مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول مسار المفاوضات، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.
مصرف لبنان، نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
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وقال الشامي الذي يترأس الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد إنه أطلع المجلس والحضور على مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشكل مختصر.
كما أطلعهما على الإصلاحات المطلوبة من لبنان للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ورأى أن مسار المفاوضات مع صندوق النقد يسير في الاتجاه الصحيح، لافتا إلى أن "الوصول إلى النتيجة النهائية قد يكون الأسابيع القليلة المقبلة في حال تضافرت جميع الجهود".
وأكد أن الوضع الاقتصادي والمالي في بلاده صعب للغاية وقد يكون لا مثيل له في التاريخ الحديث.
واعتبر أن المفاوضات مع صندوق النقد تحتاج إلى وقت، مضيفا: "لكننا نتقدم بها ونتمنى الوصول إلى نهايتها في المستقبل القريب".
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