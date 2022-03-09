عربي
بوتين يناقش مع المستشار الألماني الوضع في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220309/لوكاشينكو-يجري-مكالمة-هاتفية-مع-ولي-عهد-أبو-ظبي-1059686691.html
لوكاشينكو يجري مكالمة هاتفية مع ولي عهد أبو ظبي
لوكاشينكو يجري مكالمة هاتفية مع ولي عهد أبو ظبي
أجرى رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأربعاء، محادثة هاتفية مع ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية محمد بن زايد آل نهيان. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T16:12+0000
2022-03-09T16:12+0000
ألكسندر لوكاشينكو
أخبار بيلاروسيا اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104167/45/1041674554_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_612bb558207ff34300fb3a9a3cdb5070.jpg
ونقل موقع "بيلتا" الإخباري البيلاروسي، عن الخدمة الصحفية للرئاسة البيلاروسية: "جرى خلال المحادثة بحث العلاقات الثنائية، بين دولة الإمارات وبيلاروسيا، بالإضافة إلى الوضع في المنطقة، في وسط أوروبا وأوكرانيا".وأعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، يوم الجمعة في 4 أذار/ مارس، أن "قواته العسكرية لم ولن تشارك في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".قال لوكاشينكو: "بغض النظر عن الطريقة التي تحاول بها أوكرانيا جرّنا إلى الأعمال العسكرية، فلا داعي للقلق نحن نغطي حدود الدولة من بريست إلى موزير".وأشار لوكاشينكو إلى أن الحدود الغربية والشمالية الغربية مع دول الاتحاد الأوروبي بحاجة أيضًا إلى أن يتم تغطيتها بشكل آمن، لأنه "إذا فاتنا هناك، فلن يغفر لنا الناس ذلك أبدًا".وتابع قائلا: "الأمر ليس سهلاً للغاية على جيشنا اليوم والأشخاص المرتبطين بهم ، بالنسبة للجميع في هذه الحالة الاقتصادية والمالية إنهم يواجهون على طول الحدود بالكامل، وهذا أكثر من 3 آلاف كيلومتر واليوم عندما نتحدث عن هذا قام رجالنا بإغلاق الحدود بإحكام ووقفوا هناك لحماية أرضنا".
https://arabic.sputniknews.com/20220309/الخارجية-الأوكرانية-تطالب-بإمداد-مفاعل-تشيرنوبل-بالكهرباء-1059677469.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104167/45/1041674554_0:0:2000:1501_1920x0_80_0_0_c517cc7f5885ec3bd3a30f2ee96d9eec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ألكسندر لوكاشينكو, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

لوكاشينكو يجري مكالمة هاتفية مع ولي عهد أبو ظبي

16:12 GMT 09.03.2022
© REUTERS / HANDOUTمحمد بن زايد آل نهيان
محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© REUTERS / HANDOUT
تابعنا عبرGoogle news
أجرى رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأربعاء، محادثة هاتفية مع ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية محمد بن زايد آل نهيان.
ونقل موقع "بيلتا" الإخباري البيلاروسي، عن الخدمة الصحفية للرئاسة البيلاروسية: "جرى خلال المحادثة بحث العلاقات الثنائية، بين دولة الإمارات وبيلاروسيا، بالإضافة إلى الوضع في المنطقة، في وسط أوروبا وأوكرانيا".
وأعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، يوم الجمعة في 4 أذار/ مارس، أن "قواته العسكرية لم ولن تشارك في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".
قال لوكاشينكو: "بغض النظر عن الطريقة التي تحاول بها أوكرانيا جرّنا إلى الأعمال العسكرية، فلا داعي للقلق نحن نغطي حدود الدولة من بريست إلى موزير".
وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
الخارجية الأوكرانية تطالب بإمداد مفاعل تشيرنوبل بالكهرباء
13:35 GMT
وأشار لوكاشينكو إلى أن الحدود الغربية والشمالية الغربية مع دول الاتحاد الأوروبي بحاجة أيضًا إلى أن يتم تغطيتها بشكل آمن، لأنه "إذا فاتنا هناك، فلن يغفر لنا الناس ذلك أبدًا".
وتابع قائلا: "الأمر ليس سهلاً للغاية على جيشنا اليوم والأشخاص المرتبطين بهم ، بالنسبة للجميع في هذه الحالة الاقتصادية والمالية إنهم يواجهون على طول الحدود بالكامل، وهذا أكثر من 3 آلاف كيلومتر واليوم عندما نتحدث عن هذا قام رجالنا بإغلاق الحدود بإحكام ووقفوا هناك لحماية أرضنا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала