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https://arabic.sputniknews.com/20220309/ليتوانيا-ترفض-تزويد-بنغلاديش-بلقاح-كورونا-لعدم-إدانتها-لروسيا-1059660654.html
ليتوانيا ترفض تزويد بنغلاديش بلقاح كورونا لعدم إدانتها لروسيا
ليتوانيا ترفض تزويد بنغلاديش بلقاح كورونا لعدم إدانتها لروسيا
رفضت ليتوانيا تزويد بنغلاديش بلقاح مضاد لـ"كوفيد 19" بعد امتناع الأخيرة عن التصويت على قرار للأمم المتحدة يدين العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T09:02+0000
2022-03-09T09:02+0000
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وبحسب منشور لصحيفة "نيوزويك" بالإشارة لبيان من هيئة الإذاعة والتلفزيون الليتوانية، فقد ألغت الحكومة قرارا سابقا بإرسال أكثر من 440 ألف جرعة من العقار إلى بنغلاديش. ولاحقا، تم تأكيد هذه البيانات من قبل المتحدثة باسم رئاسة وزراء ليتوانيا ، إنغريدا شيمونتي.هذا وبدأت روسيا عملية عسكرية لنزع السلاح في أوكرانيا في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". رداً على ذلك، فرضت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى عقوبات جديدة صارمة ضد روسيا وعدد من البنوك والشركات الكبرى.
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العالم

ليتوانيا ترفض تزويد بنغلاديش بلقاح كورونا لعدم إدانتها لروسيا

09:02 GMT 09.03.2022
© Sputnik . Mohammad Damourرغم توفره ومجانيته... لماذا يتهيب السوريون تلقي لقاح كورونا؟
رغم توفره ومجانيته... لماذا يتهيب السوريون تلقي لقاح كورونا؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© Sputnik . Mohammad Damour
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رفضت ليتوانيا تزويد بنغلاديش بلقاح مضاد لـ"كوفيد 19" بعد امتناع الأخيرة عن التصويت على قرار للأمم المتحدة يدين العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وبحسب منشور لصحيفة "نيوزويك" بالإشارة لبيان من هيئة الإذاعة والتلفزيون الليتوانية، فقد ألغت الحكومة قرارا سابقا بإرسال أكثر من 440 ألف جرعة من العقار إلى بنغلاديش. ولاحقا، تم تأكيد هذه البيانات من قبل المتحدثة باسم رئاسة وزراء ليتوانيا ، إنغريدا شيمونتي.

وخلال مناقشة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال ممثل بنغلاديش إن بلاده تؤيد السلام دائمًا، لكن القرار المقترح "يشير ببساطة إلى الجاني ولا يفعل شيئًا لحل الأزمة في أوكرانيا".بالإضافة إلى بنغلاديش ، امتنع 34 دولة أخرى عن التصويت.

هذا وبدأت روسيا عملية عسكرية لنزع السلاح في أوكرانيا في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". رداً على ذلك، فرضت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى عقوبات جديدة صارمة ضد روسيا وعدد من البنوك والشركات الكبرى.
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