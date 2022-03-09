عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220309/مؤسسة-إيطالية-تخصص-10-آلاف-يورو-لإنقاذ-الكلاب-والقطط-في-أوكرانيا-1059662661.html
مؤسسة إيطالية تخصص 10 آلاف يورو لإنقاذ الكلاب والقطط في أوكرانيا
مؤسسة إيطالية تخصص 10 آلاف يورو لإنقاذ الكلاب والقطط في أوكرانيا
خصصت مؤسسة Cave Canem الخيرية الإيطالية 10 آلاف يورو لإنقاذ الكلاب والقطط والحيوانات الأخرى المتضررة من تفاقم الوضع في أوكرانيا. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T09:40+0000
2022-03-09T09:40+0000
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059654789_0:178:3009:1871_1920x0_80_0_0_4c4999eefdb8aca980d4245fccb71f02.jpg
وبحسب بيان المنظمة، فإن خطة العمل تشمل مساعدة الحيوانات المحمية والمشردة، وتلك التي التقطت من قبل "الأشخاص الذين لم يرغبوا أو لم يتمكنوا من مغادرة البلاد"، وكذلك أولئك الذين فروا إلى الخارج. وقالت بوسينتي: "أنظر برعب إلى الصور التي تبثها وسائل الإعلام وأتحدث عن المآسي في أوكرانيا، عن الأشخاص والحيوانات المحرومين من حياتهم العادية، والمضطرين للاختباء والهرب. أفكر باستمرار في اليأس الذي قد أشعر به إذا اضطررت لترك الكلاب التي هي جزء من عائلتي أو علمت أنها في خطر. الرجال والنساء والأطفال والكلاب والقطط والحيوانات الأليفة الأخرى يعانون ولا يمكننا تركهم بمفردهم، يجب أن نشعر جميعا بالمسؤولية ونقوم بدورنا". وفقا لممثلي المؤسسة، فهي على اتصال بشركاء وسلطات حماية الحيوان في رومانيا، وكذلك بشبكة من ملاجئ الكلاب الموثوقة في إيطاليا والتي يمكن أن تأخذ الحيوانات في محنة وتحتاج إلى مأوى. تواصل مؤسسة Cave Canem جمع التبرعات على الموقع.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059654789_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_1c97a314d12fc2f729b4c8dd79fc03ea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات

مؤسسة إيطالية تخصص 10 آلاف يورو لإنقاذ الكلاب والقطط في أوكرانيا

09:40 GMT 09.03.2022
© Sputnik . Viktor Antonuk / الذهاب إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 8 مارس 2022
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 8 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© Sputnik . Viktor Antonuk
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
خصصت مؤسسة Cave Canem الخيرية الإيطالية 10 آلاف يورو لإنقاذ الكلاب والقطط والحيوانات الأخرى المتضررة من تفاقم الوضع في أوكرانيا.
وبحسب بيان المنظمة، فإن خطة العمل تشمل مساعدة الحيوانات المحمية والمشردة، وتلك التي التقطت من قبل "الأشخاص الذين لم يرغبوا أو لم يتمكنوا من مغادرة البلاد"، وكذلك أولئك الذين فروا إلى الخارج.
وقالت الجمعية في بيان لها :"خصصت مؤسسة ورئيسة المؤسسة، أدريانا بوسينتي، الدفعة الأولى البالغة 10 آلاف يورو لدعم الجمعيات والمنظمات النشطة في المناطق المتأثرة بشكل مباشر بالنزاع ولتوفير المأوى والمساعدة للكلاب والقطط التي سيتم تبنيها في إيطاليا وفي البلدان الأخرى التي يشارك فيها شركاء الصندوق".
وقالت بوسينتي: "أنظر برعب إلى الصور التي تبثها وسائل الإعلام وأتحدث عن المآسي في أوكرانيا، عن الأشخاص والحيوانات المحرومين من حياتهم العادية، والمضطرين للاختباء والهرب. أفكر باستمرار في اليأس الذي قد أشعر به إذا اضطررت لترك الكلاب التي هي جزء من عائلتي أو علمت أنها في خطر. الرجال والنساء والأطفال والكلاب والقطط والحيوانات الأليفة الأخرى يعانون ولا يمكننا تركهم بمفردهم، يجب أن نشعر جميعا بالمسؤولية ونقوم بدورنا".
وفقا لممثلي المؤسسة، فهي على اتصال بشركاء وسلطات حماية الحيوان في رومانيا، وكذلك بشبكة من ملاجئ الكلاب الموثوقة في إيطاليا والتي يمكن أن تأخذ الحيوانات في محنة وتحتاج إلى مأوى. تواصل مؤسسة Cave Canem جمع التبرعات على الموقع.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала