https://arabic.sputniknews.com/20220309/مؤسسة-إيطالية-تخصص-10-آلاف-يورو-لإنقاذ-الكلاب-والقطط-في-أوكرانيا-1059662661.html
مؤسسة إيطالية تخصص 10 آلاف يورو لإنقاذ الكلاب والقطط في أوكرانيا
مؤسسة إيطالية تخصص 10 آلاف يورو لإنقاذ الكلاب والقطط في أوكرانيا
خصصت مؤسسة Cave Canem الخيرية الإيطالية 10 آلاف يورو لإنقاذ الكلاب والقطط والحيوانات الأخرى المتضررة من تفاقم الوضع في أوكرانيا. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T09:40+0000
2022-03-09T09:40+0000
2022-03-09T09:40+0000
منوعات
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وبحسب بيان المنظمة، فإن خطة العمل تشمل مساعدة الحيوانات المحمية والمشردة، وتلك التي التقطت من قبل "الأشخاص الذين لم يرغبوا أو لم يتمكنوا من مغادرة البلاد"، وكذلك أولئك الذين فروا إلى الخارج. وقالت بوسينتي: "أنظر برعب إلى الصور التي تبثها وسائل الإعلام وأتحدث عن المآسي في أوكرانيا، عن الأشخاص والحيوانات المحرومين من حياتهم العادية، والمضطرين للاختباء والهرب. أفكر باستمرار في اليأس الذي قد أشعر به إذا اضطررت لترك الكلاب التي هي جزء من عائلتي أو علمت أنها في خطر. الرجال والنساء والأطفال والكلاب والقطط والحيوانات الأليفة الأخرى يعانون ولا يمكننا تركهم بمفردهم، يجب أن نشعر جميعا بالمسؤولية ونقوم بدورنا". وفقا لممثلي المؤسسة، فهي على اتصال بشركاء وسلطات حماية الحيوان في رومانيا، وكذلك بشبكة من ملاجئ الكلاب الموثوقة في إيطاليا والتي يمكن أن تأخذ الحيوانات في محنة وتحتاج إلى مأوى. تواصل مؤسسة Cave Canem جمع التبرعات على الموقع.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
مؤسسة إيطالية تخصص 10 آلاف يورو لإنقاذ الكلاب والقطط في أوكرانيا
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خصصت مؤسسة Cave Canem الخيرية الإيطالية 10 آلاف يورو لإنقاذ الكلاب والقطط والحيوانات الأخرى المتضررة من تفاقم الوضع في أوكرانيا.
وبحسب بيان المنظمة، فإن خطة العمل تشمل مساعدة الحيوانات المحمية والمشردة، وتلك التي التقطت من قبل "الأشخاص الذين لم يرغبوا أو لم يتمكنوا من مغادرة البلاد"، وكذلك أولئك الذين فروا إلى الخارج.
وقالت الجمعية في بيان لها :"خصصت مؤسسة ورئيسة المؤسسة، أدريانا بوسينتي، الدفعة الأولى البالغة 10 آلاف يورو لدعم الجمعيات والمنظمات النشطة في المناطق المتأثرة بشكل مباشر بالنزاع ولتوفير المأوى والمساعدة للكلاب والقطط التي سيتم تبنيها في إيطاليا وفي البلدان الأخرى التي يشارك فيها شركاء الصندوق".
وقالت بوسينتي: "أنظر برعب إلى الصور التي تبثها وسائل الإعلام وأتحدث عن المآسي في أوكرانيا، عن الأشخاص والحيوانات المحرومين من حياتهم العادية، والمضطرين للاختباء والهرب. أفكر باستمرار في اليأس الذي قد أشعر به إذا اضطررت لترك الكلاب التي هي جزء من عائلتي أو علمت أنها في خطر. الرجال والنساء والأطفال والكلاب والقطط والحيوانات الأليفة الأخرى يعانون ولا يمكننا تركهم بمفردهم، يجب أن نشعر جميعا بالمسؤولية ونقوم بدورنا".
وفقا لممثلي المؤسسة، فهي على اتصال بشركاء وسلطات حماية الحيوان
في رومانيا، وكذلك بشبكة من ملاجئ الكلاب الموثوقة في إيطاليا والتي يمكن أن تأخذ الحيوانات في محنة وتحتاج إلى مأوى. تواصل مؤسسة Cave Canem جمع التبرعات على الموقع.