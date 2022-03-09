عربي
بوتين يناقش مع المستشار الألماني الوضع في أوكرانيا
Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/ماركو-روبيو-يعلق-على-أنباء-رفض-الإمارات-والسعودية-التواصل-مع-بايدن-ويتحدث-عن-رسالة-واضحة-1059683530.html
ماركو روبيو يعلق على أنباء رفض الإمارات والسعودية التواصل مع بايدن ويتحدث عن "رسالة واضحة"
ماركو روبيو يعلق على أنباء رفض الإمارات والسعودية التواصل مع بايدن ويتحدث عن "رسالة واضحة"
علق السناتور الأمريكي ماركو روبيو، على مزاعم رفض السعودية والإمارات الرد على اتصالات من رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، بشأن الأزمة الأوكرانية، موضحا أن التصرف... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T15:26+0000
2022-03-09T15:26+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
جمهورية لوغانسك الشعبية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102233/38/1022333828_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_4b9b53d70bfc3f03ee07d57859ca6955.jpg
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد نشرت تقريرا زعمت فيه أن ولي العهد السعودية محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، رفضا اتصالات هاتفية من بايدن لضبط سوق النفط العالمي بعدما شهد ارتفاعا كبيرا بسبب الأزمة الأوكرانية والتخوفات بشأن إمدادات النفط الروسي.وقال روبيو، على "تويتر"، اليوم الأربعاء، إنه يتمنى أن يعيد الإماراتيون والسعودين النظر في مواقفهم، مضيفا: "لكن رسالتهم إلى بايدن واضحة".وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن متحدث باسم الخارجية الإماراتية رد على طلبها التعليق على تقرير "وول ستريت جورنال" بالقول إن الدولتين تعملان على جدولة وقت المحادثة، بينما لم تعلق السعودية على هذا الأمر.وبحسب ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلا عن مسؤولين: "رفض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والشيخ الإماراتي محمد بن زايد التحدث إلى بايدن".وبحسب الصحيفة، فإن الإمارات والسعودية ترفضان زيادة إنتاج النفط وتحرصان على الالتزام بخطة أقرتها "أوبك" ومجموعة المنتجين بقيادة روسيا.ويواصل الجيش الروسي، منذ الـ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة لتوفير الحماية لإقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.ويقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدفها هو حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدّعي، لكن روسيا تقول إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/إعلام-قادة-السعودية-والإمارات-يرفضون-التحدث-مع-بايدن-1059651039.html
https://arabic.sputniknews.com/20220308/النفط-يرتفع-4-تقريبا-ويغلق-عند-أعلى-مستوياته-منذ-2008-1059646640.html
الولايات المتحدة الأمريكية
جمهورية لوغانسك الشعبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102233/38/1022333828_207:0:3318:2333_1920x0_80_0_0_5a656c05643daa7916e8219f0ef08127.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جمهورية لوغانسك الشعبية

ماركو روبيو يعلق على أنباء رفض الإمارات والسعودية التواصل مع بايدن ويتحدث عن "رسالة واضحة"

15:26 GMT 09.03.2022
© AP Photo / Richard Drewالسناتور ماركو روبيو
السناتور ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© AP Photo / Richard Drew
تابعنا عبرGoogle news
علق السناتور الأمريكي ماركو روبيو، على مزاعم رفض السعودية والإمارات الرد على اتصالات من رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، بشأن الأزمة الأوكرانية، موضحا أن التصرف "المزعوم" يمثل رسالة واضحة إلى واشنطن.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد نشرت تقريرا زعمت فيه أن ولي العهد السعودية محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، رفضا اتصالات هاتفية من بايدن لضبط سوق النفط العالمي بعدما شهد ارتفاعا كبيرا بسبب الأزمة الأوكرانية والتخوفات بشأن إمدادات النفط الروسي.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال حديث هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 12 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
إعلام: قادة السعودية والإمارات يرفضون التحدث مع بايدن
05:45 GMT
وقال روبيو، على "تويتر"، اليوم الأربعاء، إنه يتمنى أن يعيد الإماراتيون والسعودين النظر في مواقفهم، مضيفا: "لكن رسالتهم إلى بايدن واضحة".
وبحسب السناتور الأمريكي، فإن "تلك الرسالة مفادها: إذا كنت تطالبهم بممارسة ضبط النفس عندما يتعرضوا لهجوم من إيران، فإنهم سيمارسون ضبط النفس أيضا عندما تتعرض دولة أوروبية لهجوم من روسيا".
وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن متحدث باسم الخارجية الإماراتية رد على طلبها التعليق على تقرير "وول ستريت جورنال" بالقول إن الدولتين تعملان على جدولة وقت المحادثة، بينما لم تعلق السعودية على هذا الأمر.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلا عن مسؤولين: "رفض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والشيخ الإماراتي محمد بن زايد التحدث إلى بايدن".
وبحسب الصحيفة، فإن الإمارات والسعودية ترفضان زيادة إنتاج النفط وتحرصان على الالتزام بخطة أقرتها "أوبك" ومجموعة المنتجين بقيادة روسيا.
شركة تاتنفت الروسية لإنتاج النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
النفط يرتفع 4% تقريبا ويغلق عند أعلى مستوياته منذ 2008
أمس, 21:34 GMT
ويواصل الجيش الروسي، منذ الـ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة لتوفير الحماية لإقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
ويقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدفها هو حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدّعي، لكن روسيا تقول إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.
© Sputnikالحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
الحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
الحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
© Sputnik
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала