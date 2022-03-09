https://arabic.sputniknews.com/20220309/محطة-زاباروجيه-النووية-تحت-سيطرة-الجيش-الروسي-1059664370.html

محطة زاباروجيه النووية تحت سيطرة الجيش الروسي

محطة زاباروجيه النووية تحت سيطرة الجيش الروسي

أعلن متحدث باسم الحرس الوطني الروسي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن الوضع في محطة زابوروجيه النووية تحت السيطرة، مشيرا إلى أن الموظفين العاملين في المحطة... 09.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-09T10:38+0000

2022-03-09T10:38+0000

2022-03-09T10:43+0000

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وقال المتحدث: اقرأ أيضا - الجيش الروسي يعثر على أكثر من 500 قطعة سلاح في محطة طاقة نووية أوكرانيةكما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن مجموعة من المخربين الأوكرانيين قامت بمهاجمة القوات الروسية أثناء قيامها بدوريات التأمين في المنطقة المجاورة لمحطة زابوروجيه النووية.ووفقا لبيان الدفاع الروسية، حاول نظام كييف تنفيذ استفزاز في غاية الوحشية بالقرب من محطة زابوروجيه النووية.

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