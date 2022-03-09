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https://arabic.sputniknews.com/20220309/محطة-زاباروجيه-النووية-تحت-سيطرة-الجيش-الروسي-1059664370.html
محطة زاباروجيه النووية تحت سيطرة الجيش الروسي
محطة زاباروجيه النووية تحت سيطرة الجيش الروسي
أعلن متحدث باسم الحرس الوطني الروسي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن الوضع في محطة زابوروجيه النووية تحت السيطرة، مشيرا إلى أن الموظفين العاملين في المحطة... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T10:38+0000
2022-03-09T10:43+0000
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وقال المتحدث: اقرأ أيضا - الجيش الروسي يعثر على أكثر من 500 قطعة سلاح في محطة طاقة نووية أوكرانيةكما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن مجموعة من المخربين الأوكرانيين قامت بمهاجمة القوات الروسية أثناء قيامها بدوريات التأمين في المنطقة المجاورة لمحطة زابوروجيه النووية.ووفقا لبيان الدفاع الروسية، حاول نظام كييف تنفيذ استفزاز في غاية الوحشية بالقرب من محطة زابوروجيه النووية.
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фото, صور, وسائط متعددة, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي

محطة زاباروجيه النووية تحت سيطرة الجيش الروسي

10:38 GMT 09.03.2022 (تم التحديث: 10:43 GMT 09.03.2022)
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أعلن متحدث باسم الحرس الوطني الروسي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن الوضع في محطة زابوروجيه النووية تحت السيطرة، مشيرا إلى أن الموظفين العاملين في المحطة يواصلون العمل كالمعتاد.
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الذهاب إلى بنك الصورجندي روسي على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.
جندي روسي على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
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جندي روسي على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الذهاب إلى بنك الصورمحطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.
محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
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محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الذهاب إلى بنك الصور

جندي روسي على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيه في أوكرانيا في مدينة إنرغودار.

جندي روسي على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيه في أوكرانيا في مدينة إنرغودار. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
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جندي روسي على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيه في أوكرانيا في مدينة إنرغودار.

© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الذهاب إلى بنك الصورجندي روسي على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.
جندي روسي على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
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جندي روسي على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الذهاب إلى بنك الصورموظف أوكراني في محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.
موظف أوكراني في محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
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موظف أوكراني في محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الذهاب إلى بنك الصورجندي روسي على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.
جندي روسي على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
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الذهاب إلى بنك الصور
جندي روسي على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky  / الذهاب إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.
قوات الجيش الروسي على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
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الذهاب إلى بنك الصور
قوات الجيش الروسي على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky  / الذهاب إلى بنك الصورمحطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.
محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار. - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
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الذهاب إلى بنك الصور
محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky  / الذهاب إلى بنك الصورجندي روسي على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.
جندي روسي على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار. - سبوتنيك عربي
9/12
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
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الذهاب إلى بنك الصور
جندي روسي على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky  / الذهاب إلى بنك الصور

محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.

محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
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محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.

© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الذهاب إلى بنك الصورجندي روسي على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.
جندي روسي على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار. - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
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جندي روسي على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky  / الذهاب إلى بنك الصورجندي روسي على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.
جندي روسي على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار. - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
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جندي روسي على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.
وقال المتحدث:

أثناء قيامنا بدورية في محطة زابوروجيه النووية يوم 4 مارس/ آذار، هاجمنا مجهولون من جانب مبنى مجمّع التدريب (في المباني الإدارية المجاورة). وأثناء الاشتباك، تم السيطرة على الوضع، وقد قامت المجموعة التخريبية بإضرام النار في المبنى، وطواقم الإطفاء أخمدت الحريق... وأثناء الاشتباكات وإخماد النيران لم يكن هناك مدنيون.

اقرأ أيضا - الجيش الروسي يعثر على أكثر من 500 قطعة سلاح في محطة طاقة نووية أوكرانية
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن مجموعة من المخربين الأوكرانيين قامت بمهاجمة القوات الروسية أثناء قيامها بدوريات التأمين في المنطقة المجاورة لمحطة زابوروجيه النووية.
ووفقا لبيان الدفاع الروسية، حاول نظام كييف تنفيذ استفزاز في غاية الوحشية بالقرب من محطة زابوروجيه النووية.
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