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https://arabic.sputniknews.com/20220309/محكمة-عراقية-تقضي-بسجن-مسؤول-7-سنوات-لإدانته-بالفساد-1059681592.html
محكمة عراقية تقضي بسجن مسؤول 7 سنوات لإدانته بالفساد
محكمة عراقية تقضي بسجن مسؤول 7 سنوات لإدانته بالفساد
أصدرت محكمة الجنايات في محافظة صلاح الدين شمالي العراق، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن 7 سنوات بحق قائد مقام قضاء سامراء، لإدانته بتهمة الفساد. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T14:45+0000
2022-03-09T14:45+0000
أخبار العراق اليوم
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن بيان لمجلس القضاء الأعلى أن المحكمة أصدرت الحكم "بحق محمود خلف حمد بسبب قيامه بسحب مبلغ مالي من حساب محافظة صلاح الدين وتصرف به لغرض الحصول على منفعة شخصية".وأضاف بيان المجلس أن هذا السلوك أدى إلى إلحاق الضرر بالجهة التي يعمل بها المسؤول العراقي.وذكر البيان أن الحكم بحق المسؤول يأتي استنادا لأحكام المادة 318 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد لجنة خاصة في أغسطس/ آب 2020، للتحقيق في ملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/مقتدى-الصدر-يدعو-الحكومة-العراقية-إلى-التحرك-لمواجهة-الفساد-في-مطار-النجف-1059666532.html
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أخبار العراق اليوم

محكمة عراقية تقضي بسجن مسؤول 7 سنوات لإدانته بالفساد

14:45 GMT 09.03.2022
© REUTERS / Alaa Al-Marjaniأحد عناصر الشرطة العراقية يقبل العلم العراقي بعد تحرير الموصل، العراق 9 يوليو/ تموز 2017
أحد عناصر الشرطة العراقية يقبل العلم العراقي بعد تحرير الموصل، العراق 9 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© REUTERS / Alaa Al-Marjani
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أصدرت محكمة الجنايات في محافظة صلاح الدين شمالي العراق، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن 7 سنوات بحق قائد مقام قضاء سامراء، لإدانته بتهمة الفساد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن بيان لمجلس القضاء الأعلى أن المحكمة أصدرت الحكم "بحق محمود خلف حمد بسبب قيامه بسحب مبلغ مالي من حساب محافظة صلاح الدين وتصرف به لغرض الحصول على منفعة شخصية".
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
مقتدى الصدر يدعو الحكومة العراقية إلى التحرك لمواجهة الفساد في مطار النجف
10:41 GMT
وأضاف بيان المجلس أن هذا السلوك أدى إلى إلحاق الضرر بالجهة التي يعمل بها المسؤول العراقي.
وذكر البيان أن الحكم بحق المسؤول يأتي استنادا لأحكام المادة 318 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد لجنة خاصة في أغسطس/ آب 2020، للتحقيق في ملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.
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