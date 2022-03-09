https://arabic.sputniknews.com/20220309/محلل-سياسي-إيراني-طهران-لن-تلتزم-بأي-عقوبات-ضد-روسيا--1059672857.html
محلل سياسي إيراني: طهران لن تلتزم بأي عقوبات ضد روسيا
محلل سياسي إيراني: طهران لن تلتزم بأي عقوبات ضد روسيا
قال الكاتب والمحلل السياسي صالح القزويني إن هناك ضبابية فيما يتعلق بالطلب الروسي. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T12:22+0000
2022-03-09T12:22+0000
2022-03-09T12:22+0000
العالم
روسيا
إيران
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وتابع القزويني في حديثه لـ"راديو سبوتنيك": وأضاف القزويني أن "الموقف الإيراني هو أن طهران لن تلتزم بأي عقوبات أمريكية ضد روسيا خاصة وأن هذه العقوبات أحادية الجانب وأن إيران طالما عانت من مثل هذه العقوبات وبالتالي لن ترضخ لها لا سيما وأن العلاقة الإيرانية الروسية أكبر وأوسع وأرسخ من كل ذلك، وبالتالي إيران لن تلتزم بتاتا بهذه العقوبات وستواصل علاقاتها وتعاونها الاقتصادي والتجاري مع روسيا دون أي تأثير". وقالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بعدما أعلنت روسيا عن مطالب إضافية أدت إلى توقف مفاوضات إحياء الاتفاق النووي مع إيران إن نافذة الفرصة تضيق ودعت الدول الثلاث جميع الأطراف إلى اتخاذ القرارات اللازمة لإنجاز هذا الاتفاق الآن، كما دعت روسيا إلى عدم إضافة شروط أخرى من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد قال إن موسكو طلبت ضمانات خطية من الولايات المتحدة بأن العقوبات ضد روسيا لن تتدخل في تعاونها مع إيران في الاقتصاد والتعاون العسكري التقني بعد استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة المعروفة باسم الاتفاق النووي .
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, إيران
محلل سياسي إيراني: طهران لن تلتزم بأي عقوبات ضد روسيا
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قال الكاتب والمحلل السياسي صالح القزويني إن هناك ضبابية فيما يتعلق بالطلب الروسي.
وتابع القزويني في حديثه لـ"راديو سبوتنيك
":
"فيتداعى إلى البعض أن الهدف عرقلة الاتفاق لذا يتم مهاجمة الطلب الروسي بكل قوة، ولكن بما أن الاتفاق أساسا عملية تتم بين الدول الأعضاء والمفاوضين في فيينا فمن حق روسيا هي الأخرى أن تكون لديها حصة وقول في هذا الاتفاق باعتبارها أحد المفاوضين وأن تطالب بمكاسب، فهذا ما تطالب به كل الدول كالولايات المتحدة والغرب لذا فمطالب روسيا مشروعة ومن حقها أن تبدي قلقها في هذا الإطار".
وأضاف القزويني أن "الموقف الإيراني هو أن طهران لن تلتزم بأي عقوبات أمريكية ضد روسيا خاصة وأن هذه العقوبات أحادية الجانب وأن إيران طالما عانت من مثل هذه العقوبات وبالتالي لن ترضخ لها لا سيما وأن العلاقة الإيرانية الروسية أكبر وأوسع وأرسخ من كل ذلك، وبالتالي إيران لن تلتزم بتاتا بهذه العقوبات وستواصل علاقاتها وتعاونها الاقتصادي والتجاري مع روسيا دون أي تأثير".
وقالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بعدما أعلنت روسيا عن مطالب إضافية أدت إلى توقف مفاوضات إحياء الاتفاق النووي مع إيران إن نافذة الفرصة تضيق ودعت الدول الثلاث جميع الأطراف إلى اتخاذ القرارات اللازمة لإنجاز هذا الاتفاق الآن، كما دعت روسيا إلى عدم إضافة شروط أخرى من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد قال إن موسكو طلبت ضمانات خطية من الولايات المتحدة بأن العقوبات ضد روسيا لن تتدخل في تعاونها مع إيران في الاقتصاد والتعاون العسكري التقني بعد استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة المعروفة باسم الاتفاق النووي .