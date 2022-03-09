https://arabic.sputniknews.com/20220309/مرسوم-أميري-بتعيين-وزيرين-جديدين-للدفاع-والداخلية-في-الكويت-1059660912.html
أمير الكويت يعين وزيرين جديدين للدفاع والداخلية
أمير الكويت يعين وزيرين جديدين للدفاع والداخلية
أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأرببعاء، مرسوما أميريا بتعيين الشيخ أحمد نواف الصباح وزيرا للداخلية، والشيخ طلال خالد الصباح وزيرا... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T08:59+0000
2022-03-09T08:59+0000
2022-03-09T09:18+0000
أخبار الكويت اليوم
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وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية- كونا، أن "مرسوما أميريا صدر بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية والشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع".وكان كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور تقدما باستقالتيهما إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.وقال الشيخ حمد جابر العلي في تصريح خاص لـ"القبس": قدمت الاستقالة لأنه لم يعد بإمكاننا العمل بهذه الأجواء، فيما قال وزيرا الدفاع والداخلية إن "الجو العام بات مليئا بالمشاحنات واضطراب المشهد السياسي".وأوضحا في بيان لهما أن تحقيق الإصلاح أصبح شبهَ مستحيل، بسبب متطلبات الأجهزة التنفيذية بالقيام بتعديلات وإصلاحات جذرية ومتراكمة. كما أفادا بأن أعضاءً في مجلس الأمة يستخدمون أداةَ الاستجواب بتعسّف.وقبل هذه الاستقالة بساعات، تجاوز وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد، جلسة طرح الثقة، بعدما رفض 23 نائبا طرحها مقابل تأييد 21 نائبا، وكان ذلك في جلسة علنية عقدها المجلس الكويتي للتصويت على طلب 10 نواب بسحب الثقة من وزير الخارجية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم
أمير الكويت يعين وزيرين جديدين للدفاع والداخلية
08:59 GMT 09.03.2022 (تم التحديث: 09:18 GMT 09.03.2022) تابعنا عبر
أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأرببعاء، مرسوما أميريا بتعيين الشيخ أحمد نواف الصباح وزيرا للداخلية، والشيخ طلال خالد الصباح وزيرا للدفاع.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية- كونا، أن "مرسوما أميريا صدر بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية والشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع".
وكان كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور تقدما باستقالتيهما إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
وقال الشيخ حمد جابر العلي في تصريح خاص لـ"القبس": قدمت الاستقالة لأنه لم يعد بإمكاننا العمل بهذه الأجواء، فيما قال وزيرا الدفاع والداخلية إن "الجو العام بات مليئا بالمشاحنات واضطراب المشهد السياسي".
وأوضحا في بيان لهما أن تحقيق الإصلاح أصبح شبهَ مستحيل، بسبب متطلبات الأجهزة التنفيذية بالقيام بتعديلات وإصلاحات جذرية ومتراكمة. كما أفادا بأن أعضاءً في مجلس الأمة يستخدمون أداةَ الاستجواب بتعسّف.
وقبل هذه الاستقالة بساعات، تجاوز وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد، جلسة طرح الثقة، بعدما رفض 23 نائبا طرحها مقابل تأييد 21 نائبا، وكان ذلك في جلسة علنية عقدها المجلس الكويتي للتصويت على طلب 10 نواب بسحب الثقة من وزير الخارجية.