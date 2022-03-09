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https://arabic.sputniknews.com/20220309/مرشدة-سياحية-عمرها-77-عاما-قصة-سيدة-صينية-تتحدث-11-لغة-1059676155.html
مرشدة سياحية عمرها 77 عاما… قصة سيدة صينية تتحدث 11 لغة
مرشدة سياحية عمرها 77 عاما… قصة سيدة صينية تتحدث 11 لغة
تقوم "ماما مون" ببيع المياه والكروت التذكارية للسائحين في بلادها منذ تسعينيات القرن الماضي ونالت شهرتها من قدرتها على التواصل معهم بـ 11 لغة. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T13:23+0000
2022-03-09T13:23+0000
منوعات
الصين
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ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية تقريرا عن المرشدة السياحية الصينية، التي يصل عمرها إلى 77 عاما، لكنها لا تزال تحب العمل وترفض التقاعد.كانت بداية الشهرة التي نالتها المرشدة السياحية الصينية تشو تشويزن، عام 2018 عندما تم تداول فيديو لها يرصد جانبا من مهاراتها في التواصل مع السائحين بلغات مختلفة.ومنذ ذلك الحين لا تزال "ماما مون" تمارس عملها في بيع المياه والكروت التذكارية وحتى الورود للسائحين، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أنها تقيم في مقاطعة يانغشو، الواقعة جنوبي الصين.ولفتت الصحيفة إلى أن السيدة الصينية بدأت عملها في مجال السياحة منذ عام 1998 عندما أصبحت المنطقة التي تقيم فيها قبلة للسائحين الذين يتحدثون لغات مختلفة.وأوضحت الصحيفة أن هذه السيدة التي تركت الدراسة في مرحلة مبكرة لمساعدة أسرتها المكونة من 5 أفراد، بدأت تتعلم لغات مختلفة لمساعدتها في العمل والتواصل مع السائحين.وتقول "ماما مون" إنها وأقرانها في المنطقة تعلموا لغات مختلفة حتى يكونوا قادرين على مساعدة السائحين في التوجه للوجهات التي يريدونها، مشيرة إلى أن هذا العمل أصبح مصدر دخل جيد لهم.
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منوعات, الصين

مرشدة سياحية عمرها 77 عاما… قصة سيدة صينية تتحدث 11 لغة

13:23 GMT 09.03.2022
© Gaincontact.لغات
لغات - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© Gaincontact.
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تقوم "ماما مون" ببيع المياه والكروت التذكارية للسائحين في بلادها منذ تسعينيات القرن الماضي ونالت شهرتها من قدرتها على التواصل معهم بـ 11 لغة.
ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية تقريرا عن المرشدة السياحية الصينية، التي يصل عمرها إلى 77 عاما، لكنها لا تزال تحب العمل وترفض التقاعد.
كانت بداية الشهرة التي نالتها المرشدة السياحية الصينية تشو تشويزن، عام 2018 عندما تم تداول فيديو لها يرصد جانبا من مهاراتها في التواصل مع السائحين بلغات مختلفة.
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ومنذ ذلك الحين لا تزال "ماما مون" تمارس عملها في بيع المياه والكروت التذكارية وحتى الورود للسائحين، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أنها تقيم في مقاطعة يانغشو، الواقعة جنوبي الصين.
ولفتت الصحيفة إلى أن السيدة الصينية بدأت عملها في مجال السياحة منذ عام 1998 عندما أصبحت المنطقة التي تقيم فيها قبلة للسائحين الذين يتحدثون لغات مختلفة.
وأوضحت الصحيفة أن هذه السيدة التي تركت الدراسة في مرحلة مبكرة لمساعدة أسرتها المكونة من 5 أفراد، بدأت تتعلم لغات مختلفة لمساعدتها في العمل والتواصل مع السائحين.
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وتقول "ماما مون" إنها وأقرانها في المنطقة تعلموا لغات مختلفة حتى يكونوا قادرين على مساعدة السائحين في التوجه للوجهات التي يريدونها، مشيرة إلى أن هذا العمل أصبح مصدر دخل جيد لهم.
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