https://arabic.sputniknews.com/20220309/مرشدة-سياحية-عمرها-77-عاما-قصة-سيدة-صينية-تتحدث-11-لغة-1059676155.html

مرشدة سياحية عمرها 77 عاما… قصة سيدة صينية تتحدث 11 لغة

مرشدة سياحية عمرها 77 عاما… قصة سيدة صينية تتحدث 11 لغة

تقوم "ماما مون" ببيع المياه والكروت التذكارية للسائحين في بلادها منذ تسعينيات القرن الماضي ونالت شهرتها من قدرتها على التواصل معهم بـ 11 لغة. 09.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-09T13:23+0000

2022-03-09T13:23+0000

2022-03-09T13:23+0000

منوعات

الصين

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103036/66/1030366636_0:8:1255:713_1920x0_80_0_0_fbc6df4b237526b6e6438c01804a1552.jpg

ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية تقريرا عن المرشدة السياحية الصينية، التي يصل عمرها إلى 77 عاما، لكنها لا تزال تحب العمل وترفض التقاعد.كانت بداية الشهرة التي نالتها المرشدة السياحية الصينية تشو تشويزن، عام 2018 عندما تم تداول فيديو لها يرصد جانبا من مهاراتها في التواصل مع السائحين بلغات مختلفة.ومنذ ذلك الحين لا تزال "ماما مون" تمارس عملها في بيع المياه والكروت التذكارية وحتى الورود للسائحين، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أنها تقيم في مقاطعة يانغشو، الواقعة جنوبي الصين.ولفتت الصحيفة إلى أن السيدة الصينية بدأت عملها في مجال السياحة منذ عام 1998 عندما أصبحت المنطقة التي تقيم فيها قبلة للسائحين الذين يتحدثون لغات مختلفة.وأوضحت الصحيفة أن هذه السيدة التي تركت الدراسة في مرحلة مبكرة لمساعدة أسرتها المكونة من 5 أفراد، بدأت تتعلم لغات مختلفة لمساعدتها في العمل والتواصل مع السائحين.وتقول "ماما مون" إنها وأقرانها في المنطقة تعلموا لغات مختلفة حتى يكونوا قادرين على مساعدة السائحين في التوجه للوجهات التي يريدونها، مشيرة إلى أن هذا العمل أصبح مصدر دخل جيد لهم.

https://arabic.sputniknews.com/20220216/الوحوش-الجليدية-ظاهرة-غريبة-تحدث-في-اليابان-كل-عام-فيديو-1058684337.html

https://arabic.sputniknews.com/20211124/تلميذة-صينية-تحرك-رقبتها-بطريقة-غريبة-فيديو-1053237471.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

منوعات, الصين