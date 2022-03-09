https://arabic.sputniknews.com/20220309/مروحية-روسية-تقضي-على-آليات-مدرعة-مخبأة-للجيش-الأوكراني-فيديو-1059661860.html
مروحية روسية تقضي على آليات مدرعة مخبأة للجيش الأوكراني... فيديو
مروحية روسية تقضي على آليات مدرعة مخبأة للجيش الأوكراني... فيديو
يظهر فيديو جديد عن العملية العسكرية الروسية الهادفة إلى حماية الناس من ممارسات نظام الحكم في أوكرانيا، قيام مروحية تابعة لسلاح الجوي الروسي بمهاجمة آليات... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T09:27+0000
2022-03-09T09:27+0000
2022-03-09T09:27+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وتَظهر في الفيديو الذي عرضه تلفزيون القوات المسلحة الروسية مروحية من طراز "كا-52". وأوضح تلفزيون "زفيزدا" أن المروحية المحلقة على ارتفاع منخفض جدا اكتشفت آليات عسكرية مدرعة مموهة تابعة لقوات نظام الحكم الأوكراني، ودمرتها بالصواريخ.ويستعين منفذو العملية العسكرية الخاصة الروسية بطائرات ومروحيات تابعة لسلاح الجو الروسي لمرافقة أرتال سياراتهم وتدمير آليات العدو المدرعة ونقل وحدات من قوات المظلات الروسية وآليات عسكرية إلى أماكن محددة، وتوفير الدعم الناري للقوات الصديقة على الأرض.ومروحية "كا-52" مخصصة لتدمير الأهداف المعادية على الأرض وفي الجو. ويقودها طاقم متكون من طياريْن يجلس كل منهما بجوار الآخر.وأعلنت رئاسة أركان قوات جمهورية دونيتسك الشعبية في يوم 9 مارس/آذار، تحرير 74 مدينة وبلدة من سيطرة قوات نظام الحكم الأوكراني.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا
مروحية روسية تقضي على آليات مدرعة مخبأة للجيش الأوكراني... فيديو
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يظهر فيديو جديد عن العملية العسكرية الروسية الهادفة إلى حماية الناس من ممارسات نظام الحكم في أوكرانيا، قيام مروحية تابعة لسلاح الجوي الروسي بمهاجمة آليات عسكرية مدرعة تستخدمها قوات نظام الحكم الأوكراني ضد المواطنين في منطقة دونباس.
وتَظهر في الفيديو الذي عرضه تلفزيون القوات المسلحة الروسية مروحية من طراز "كا-52". وأوضح تلفزيون "زفيزدا"
أن المروحية المحلقة على ارتفاع منخفض جدا اكتشفت آليات عسكرية مدرعة مموهة تابعة لقوات نظام الحكم الأوكراني، ودمرتها بالصواريخ.
ويستعين منفذو العملية العسكرية الخاصة الروسية بطائرات ومروحيات تابعة لسلاح الجو الروسي لمرافقة أرتال سياراتهم وتدمير آليات العدو المدرعة ونقل وحدات من قوات المظلات الروسية وآليات عسكرية إلى أماكن محددة، وتوفير الدعم الناري للقوات الصديقة على الأرض.
ومروحية "كا-52" مخصصة لتدمير الأهداف المعادية على الأرض وفي الجو. ويقودها طاقم متكون من طياريْن يجلس كل منهما بجوار الآخر.
وأعلنت رئاسة أركان قوات جمهورية دونيتسك الشعبية
في يوم 9 مارس/آذار، تحرير 74 مدينة وبلدة من سيطرة قوات نظام الحكم الأوكراني.