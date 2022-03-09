https://arabic.sputniknews.com/20220309/مسؤول-أوكراني-يبين-عدم-إمكانية-اختراق-قطاع-التكنولوجيا-الروسي-1059670035.html
مسؤول أوكراني يبين عدم إمكانية اختراق قطاع التكنولوجيا الروسي
مسؤول أوكراني يبين عدم إمكانية اختراق قطاع التكنولوجيا الروسي
قال ألكسندر بورنياكوف، نائب وزير الاتصالات الرقمية في أوكرانيا، إنه "لم يكن من الممكن كسب قطاع تكنولوجيا المعلومات في روسيا إلى جانبه". 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T11:41+0000
2022-03-09T11:41+0000
2022-03-09T11:41+0000
روسيا
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وأجاب بورنياكوف في مقابلة مع صحيفة بوليتيكو، اليوم الأربعاء، على إمكانية اختراق قطاع تكنولوجيا المعلومات الروسي وكسبه إلى جانبه، فأجاب بورنياكوف: "أخشى أن ذلك غير ممكن، يعيشون في عالمهم الخاص، لديهم نسختهم الخاصة من عالم ميتافيرس".وأضاف: "لدي أقرباء في موسكو وسألتهم عن رأيهم فيما كان يحدث في أوكرانيا، وعبروا عن دعمهم لبوتين، وأخبرتهم أنني لا أريد التحدث معهم بعد الآن، كيف للقرابة أن تجمعنا بعد الآن".وبين نائب الوزير للصحيفة عن إجلائه مع عدة مسؤولين من كييف: "تم إجلاؤنا من كييف، لكن لا يمكنني الكشف عن موقعي الآن، حتى هنا نسمع أحيانًا أصوات صفارات الإنذار ونضطر للذهاب إلى الملاجئ".وأضاف بورنياكوف أنه "هو وزملاؤه لم يعودوا يعيشون حياتهم المعتادة، ولم يعد لديهم أيام إجازة، وهم يعملون على مدار الساعة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مسؤول أوكراني يبين عدم إمكانية اختراق قطاع التكنولوجيا الروسي
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قال ألكسندر بورنياكوف، نائب وزير الاتصالات الرقمية في أوكرانيا، إنه "لم يكن من الممكن كسب قطاع تكنولوجيا المعلومات في روسيا إلى جانبه".
وأجاب بورنياكوف في مقابلة مع صحيفة بوليتيكو
، اليوم الأربعاء، على إمكانية اختراق قطاع تكنولوجيا المعلومات الروسي وكسبه إلى جانبه، فأجاب بورنياكوف: "أخشى أن ذلك غير ممكن، يعيشون في عالمهم الخاص، لديهم نسختهم الخاصة من عالم ميتافيرس".
"عائلتي موجودة في موسكو وتدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
ألكسندر بورنياكوف
نائب وزيرة الاتصالات الرقمية في أوكرانيا
وأضاف: "لدي أقرباء في موسكو وسألتهم عن رأيهم فيما كان يحدث في أوكرانيا، وعبروا عن دعمهم لبوتين
، وأخبرتهم أنني لا أريد التحدث معهم بعد الآن، كيف للقرابة أن تجمعنا بعد الآن".
وبين نائب الوزير للصحيفة عن إجلائه مع عدة مسؤولين من كييف: "تم إجلاؤنا من كييف، لكن لا يمكنني الكشف عن موقعي الآن، حتى هنا نسمع أحيانًا أصوات صفارات الإنذار ونضطر للذهاب إلى الملاجئ".
وأضاف بورنياكوف أنه "هو وزملاؤه لم يعودوا يعيشون حياتهم المعتادة، ولم يعد لديهم أيام إجازة، وهم يعملون على مدار الساعة".