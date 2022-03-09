https://arabic.sputniknews.com/20220309/مصدر-في-المعارضة-السورية-تركيا-تعتزم-نقل-مرتزقتها-من-قره-باغ-إلى-أوكرانيا-1059673584.html
مصدر في المعارضة السورية: تركيا تعتزم نقل مرتزقتها من قره باغ إلى أوكرانيا
مصدر في المعارضة السورية: تركيا تعتزم نقل مرتزقتها من قره باغ إلى أوكرانيا
كشف مصدر من المعارضة السورية أن تركيا تعتزم نقل المرتزقة السوريين الذين كانت قد أرسلتهم إلى إقليم قره باغ عام 2020، إلى أوكرانيا. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T12:37+0000
2022-03-09T12:37+0000
2022-03-09T12:37+0000
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أنطاكيا-سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "كانت تركيا قد أرسلت أكثر من ألفي مرتزق من سوريا إلى ناغورني قره باغ للمشاركة في القتال ضد أرمينيا عام 2020، واحتفظت بجزء كبير منهم في قره باغ بعد انتهاء الحرب فيها".وأفاد المصدر بأن المرتزقة الذين نقلتهم تركيا من قره باغ إلى أوكرانيا انضموا إلى صفوف فيلق الدفاع الدولي لأوكرانيا بعد بدء العملية العسكرية الروسية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم
مصدر في المعارضة السورية: تركيا تعتزم نقل مرتزقتها من قره باغ إلى أوكرانيا
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كشف مصدر من المعارضة السورية أن تركيا تعتزم نقل المرتزقة السوريين الذين كانت قد أرسلتهم إلى إقليم قره باغ عام 2020، إلى أوكرانيا.
أنطاكيا-سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "كانت تركيا قد أرسلت أكثر من ألفي مرتزق من سوريا إلى ناغورني قره باغ للمشاركة في القتال ضد أرمينيا عام 2020، واحتفظت بجزء كبير منهم في قره باغ بعد انتهاء الحرب فيها".
وأشار المصدر إلى أن "تركيا نقلت جزءًا من المرتزقة المؤلفة من مقاتلين سوريين وجنسيات مختلفة من قره باغ، إلى أوكرانيا وتعتزم نقل البقية على دفعات، ليشاركوا في القتال إلى جانب الجيش الأوكراني".
وأفاد المصدر بأن المرتزقة الذين نقلتهم تركيا
من قره باغ إلى أوكرانيا انضموا إلى صفوف فيلق الدفاع الدولي لأوكرانيا بعد بدء العملية العسكرية الروسية.