https://arabic.sputniknews.com/20220309/مصرف-لبنان-يكشف-حقيقة-وقف-منصة-صيرفة-1059672966.html
مصرف لبنان يكشف حقيقة وقف منصة "صيرفة"
مصرف لبنان يكشف حقيقة وقف منصة "صيرفة"
كشف مصرف لبنان ببيان، اليوم الأربعاء، حقيقة أنباء متداولة حول توقف منصة "صيرفة" عن العمل. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T12:53+0000
2022-03-09T12:53+0000
2022-03-09T12:53+0000
العالم العربي
اقتصاد
أخبار لبنان
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ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بيانا نفى فيه خبرا تناولته بعض وسائل الإعلام عن توقف منصة "صيرفة"عن العمل.وقال سلامة في بيانه: "إن هذا الخبر عار من الصحة جملة و تفصيلا كما يؤكد حاكم المركزي أن مصرف لبنان ملتزم بمتابعة مفاعيل التعميم 161".يذكر أن مصرف لبنان كان قد أصدر منصة صيرفة في يونيو/ حزيران 2020 بهدف الحد من انهيار سعر صرف الليرة وتأمين الدولارات للتجار والمستوردين، للحد من ارتفاع أسعار السلع، وفقا لسعر الصرف في السوق السوداء.وألزم مصرف لبنان منذ ذلك الحين الصيارفة باعتماد سعر الصرف المحدد عبر منصة صيرفة، وتسجيل العمليات بالدولار، في محاولة لوقف المضاربات بالإضافة إلى المنصات الالكترونية، لتسريع انهيار الليرة.ورغم أن نسبة كبيرة من التجار والمستوردين يشترون الدولارات عبر صيرفة، لم تنجح المنصة في خفض سعر صرف الدولار، ولم تمنع أسعار السلع المستوردة من الارتفاع، بحسب صحيفة "الجمهورية" اللبنانية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, اقتصاد, أخبار لبنان
مصرف لبنان يكشف حقيقة وقف منصة "صيرفة"
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كشف مصرف لبنان ببيان، اليوم الأربعاء، حقيقة أنباء متداولة حول توقف منصة "صيرفة" عن العمل.
ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام
" عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بيانا نفى فيه خبرا تناولته بعض وسائل الإعلام عن توقف منصة "صيرفة"عن العمل.
وقال سلامة في بيانه: "إن هذا الخبر عار من الصحة جملة و تفصيلا كما يؤكد حاكم المركزي أن مصرف لبنان ملتزم بمتابعة مفاعيل التعميم 161".
واختتم محافظ مصرف لبنان بيانه قائلا: "إن مصرف لبنان مستمر بتأمين الدولار الأمريكي من دون سقف مقابل الليرة اللبنانية على سعر منصة "صيرفة".
يذكر أن مصرف لبنان كان قد أصدر منصة صيرفة في يونيو/ حزيران 2020 بهدف الحد من انهيار سعر صرف الليرة وتأمين الدولارات للتجار والمستوردين، للحد من ارتفاع أسعار السلع، وفقا لسعر الصرف في السوق السوداء.
وألزم مصرف لبنان منذ ذلك الحين الصيارفة باعتماد سعر الصرف المحدد عبر منصة صيرفة، وتسجيل العمليات بالدولار، في محاولة لوقف المضاربات بالإضافة إلى المنصات الالكترونية، لتسريع انهيار الليرة.
ورغم أن نسبة كبيرة من التجار والمستوردين يشترون الدولارات عبر صيرفة، لم تنجح المنصة في خفض سعر صرف الدولار، ولم تمنع أسعار السلع المستوردة من الارتفاع، بحسب صحيفة "الجمهورية
" اللبنانية.