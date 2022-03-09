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https://arabic.sputniknews.com/20220309/مصر-بيان-رسمي-من-وزارة-الداخلية-بعد-سماع-دوي-انفجارات-في-العاصمة-1059671694.html
مصر... بيان رسمي من وزارة الداخلية بعد سماع دوي انفجار في العاصمة
مصر... بيان رسمي من وزارة الداخلية بعد سماع دوي انفجار في العاصمة
انتشرت منذ قليل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، أنباء عن سماع دوي انفجار في بعض مناطق القاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء، أدى لذعر وهلع بين المواطنين. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T11:57+0000
2022-03-09T12:07+0000
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وزعم بعض نشطاء الإنترنت في مصر، أن صوت الانفجار ناتج عن تفجير في المحاجر تم بالديناميت، حسب تعبيرهم.فيما رجح آخرون أن يكون سبب سماع الصوت القوي طائرة اخترقت حاجز الصوت.وردا على هذه الأنباء، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا نفت فيه ما تم تداوله على بعض الحسابات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن سماع دوى ناتج عن انفجار ببعض المناطق بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.وأكدت الوزارة أن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تماما من الصحة جملة وتفصيلا.
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مصر... بيان رسمي من وزارة الداخلية بعد سماع دوي انفجار في العاصمة

11:57 GMT 09.03.2022 (تم التحديث: 12:07 GMT 09.03.2022)
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHمدينة القاهرة، مصر 13 سبتمبر 2021
مدينة القاهرة، مصر 13 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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انتشرت منذ قليل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، أنباء عن سماع دوي انفجار في بعض مناطق القاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء، أدى لذعر وهلع بين المواطنين.
وزعم بعض نشطاء الإنترنت في مصر، أن صوت الانفجار ناتج عن تفجير في المحاجر تم بالديناميت، حسب تعبيرهم.
فيما رجح آخرون أن يكون سبب سماع الصوت القوي طائرة اخترقت حاجز الصوت.
وردا على هذه الأنباء، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا نفت فيه ما تم تداوله على بعض الحسابات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن سماع دوى ناتج عن انفجار ببعض المناطق بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.
وأكدت الوزارة أن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تماما من الصحة جملة وتفصيلا.
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