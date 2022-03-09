معرض الدفاع العالمي الأول في المملكة العربية السعودية
أطلقت وزارة الدفاع السعودية ثمانية معارض في المملكة تزامنا مع معرض الدفاع العالمي 2022، الذي يتضمن إحدى منظومات الدفاع العالمية.
© Sputnik . Aleksander Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورزائرة تحمل بندقية كلاشنيكوف في المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022
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زائرة تحمل بندقية كلاشنيكوف في المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022
زوار المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022
زوار المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022
المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022
© Sputnik . Aleksander Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورزوار المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022
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زوار المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022
© AFP 2022 / Fayez Nureldineزوار المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022
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© AFP 2022 / Fayez Nureldine
زوار المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022
زوار المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022
© Sputnik . Aleksander Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورزوار المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022
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زوار المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022
المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022
© AFP 2022 / Fayez Nureldineزوار المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022
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© AFP 2022 / Fayez Nureldine
زوار المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022
زوار المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022
© Sputnik . Aleksander Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورالمعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022
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المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022
زوار المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022
المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022
© Sputnik . Aleksander Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورزوار المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022
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زوار المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022
ويشمل المعرض أحدث منظومات الدفاع العالمية، التي يتم عرضها في مواقع تشمل عددا من مدن المملكة، إذ يقتصر بعضها على منسوبي الوزارة، بينما تم تخصيص قسم آخر للجمهور العام.
وبدأ معرض الدفاع العالمي، اليوم الأحد الماضي، ويستمر حتى يوم غد الـ 10 من مارس/ آذار الجاري.