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معرض الدفاع العالمي الأول في المملكة العربية السعودية
معرض الدفاع العالمي الأول في المملكة العربية السعودية
أطلقت وزارة الدفاع السعودية ثمانية معارض في المملكة تزامنا مع معرض الدفاع العالمي 2022، الذي يتضمن إحدى منظومات الدفاع العالمية. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T11:56+0000
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ويشمل المعرض أحدث منظومات الدفاع العالمية، التي يتم عرضها في مواقع تشمل عددا من مدن المملكة، إذ يقتصر بعضها على منسوبي الوزارة، بينما تم تخصيص قسم آخر للجمهور العام.وبدأ معرض الدفاع العالمي، اليوم الأحد الماضي، ويستمر حتى يوم غد الـ 10 من مارس/ آذار الجاري.
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фото, صور, وسائط متعددة, أخبار السعودية اليوم

معرض الدفاع العالمي الأول في المملكة العربية السعودية

11:56 GMT 09.03.2022
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أطلقت وزارة الدفاع السعودية ثمانية معارض في المملكة تزامنا مع معرض الدفاع العالمي 2022، الذي يتضمن إحدى منظومات الدفاع العالمية.
© Sputnik . Aleksander Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورزائرة تحمل بندقية كلاشنيكوف في المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022
زائرة تحمل بندقية كلاشنيكوف في المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
1/15
© Sputnik . Aleksander Melnikov
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الذهاب إلى بنك الصور
زائرة تحمل بندقية كلاشنيكوف في المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022
© REUTERS / Ahmed Yosriزوار المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022
زوار المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
2/15
© REUTERS / Ahmed Yosri
زوار المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022
© REUTERS / Ahmed Yosriزوار المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022
زوار المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
3/15
© REUTERS / Ahmed Yosri
زوار المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022
© REUTERS / Ahmed Yosriالمعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022
المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
4/15
© REUTERS / Ahmed Yosri
المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022
© Sputnik . Aleksander Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورزوار المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022
زوار المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
5/15
© Sputnik . Aleksander Melnikov
/
الذهاب إلى بنك الصور
زوار المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022
© AFP 2022 / Fayez Nureldineزوار المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022
زوار المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
6/15
© AFP 2022 / Fayez Nureldine
زوار المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022
© REUTERS / Ahmed Yosriزوار المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022
زوار المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
7/15
© REUTERS / Ahmed Yosri
زوار المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022
© Sputnik . Aleksander Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورزوار المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022
زوار المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
8/15
© Sputnik . Aleksander Melnikov
/
الذهاب إلى بنك الصور
زوار المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022
© REUTERS / Ahmed Yosriالمعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022
المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
9/15
© REUTERS / Ahmed Yosri
المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022
© AFP 2022 / Fayez Nureldineزوار المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022
زوار المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
10/15
© AFP 2022 / Fayez Nureldine
زوار المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022
© REUTERS / Ahmed Yosriزوار المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022
زوار المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
11/15
© REUTERS / Ahmed Yosri
زوار المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022
© Sputnik . Aleksander Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورالمعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022
المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
12/15
© Sputnik . Aleksander Melnikov
/
الذهاب إلى بنك الصور
المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022
© REUTERS / Ahmed Yosriزوار المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022
زوار الرزوار المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
13/15
© REUTERS / Ahmed Yosri
زوار المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022
© REUTERS / Ahmed Yosriالمعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022
المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
14/15
© REUTERS / Ahmed Yosri
المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022
© Sputnik . Aleksander Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورزوار المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022
زوار المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
15/15
© Sputnik . Aleksander Melnikov
/
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زوار المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022
ويشمل المعرض أحدث منظومات الدفاع العالمية، التي يتم عرضها في مواقع تشمل عددا من مدن المملكة، إذ يقتصر بعضها على منسوبي الوزارة، بينما تم تخصيص قسم آخر للجمهور العام.
وبدأ معرض الدفاع العالمي، اليوم الأحد الماضي، ويستمر حتى يوم غد الـ 10 من مارس/ آذار الجاري.
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